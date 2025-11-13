İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    KOBİA: Bir ildə 1 400-ə yaxın sahibkar istehsalını səmərəli idarə etməyi öyrənib

    Biznes
    • 13 noyabr, 2025
    • 11:50
    KOBİA: Bir ildə 1 400-ə yaxın sahibkar istehsalını səmərəli idarə etməyi öyrənib

    KOB Model Müəssisə 2025-ci ilin ötən dövrü ərzində sahibkarlara istehsal prosesinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli dəstək göstərib.

    Bu barədə "Report"a İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyindən (KOBİA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu ilin ötən dövründə KOB Model Müəssisə tərəfindən 460 saatdan çox təlim keçirilib ki, bu təlimlərdə 1 360-a yaxın sahibkar və istehsalat sahəsində çalışan mütəxəssislər iştirak edib. Təlimlərin məqsədi sahibkarlara öyrəndikləri bilikləri öz müəssisələrində tətbiq edərək məhsuldarlığı artırmağa, xərclərə qənaət etməyə və istehsal prosesindəki itkiləri azaltmağa dəstək olmaqdır.

    KOB Model Müəssisədə keçirilən təlimlər sahibkarların real ehtiyaclarına uyğun olaraq vaxta və xərclərə qənaət üsullarının öyrənilməsi, resurslardan səmərəli və adekvat istifadənin mənimsənilməsi, standartlaşdırma, vaxtın ölçülməsi, qənaətli istehsal metodlarının əyani təbliği, "Soft Skills" (yumşaq bacarıqlar), layihə idarəetməsi, maliyyənin və təchizat zəncirinin idarə olunması, satış və marketinq mövzularını əhatə edib. Eyni zamanda son illərdə sahibkarların rəqəmsal bacarıqlara və "yaşıl iqtisadiyyat"a keçidə göstərdikləri maraq nəzərə alınaraq bu mövzularda da təlimlər təşkil olunub.

    Təlimlərlə yanaşı, KOB Model Müəssisə tərəfindən ümumilikdə 840 saat 5 KOB subyektinə onların müəssisəsində real istehsal proseslərinin təhlili və yaxşılaşdırılması üzrə məsləhət xidməti göstərilib. Bu xidmətlər 2025-ci ilin sonunadək davam etdiriləcək.

    Qeyd edək ki, KOBİA tərəfindən yaradılmış KOB Model Müəssisə sahibkarlıq subyektlərinin inkişafı üçün "görmə, eşitmə və icraetmə" konsepsiyası əsasında fəaliyyət göstərən, praktiki bilik və təcrübənin birləşdiyi unikal mərkəzdir. Model Müəssisə Azərbaycan Texniki Universitetində fəaliyyət göstərir. Model müəssisənin imkanlarından faydalanmaq istəyən, istehsal sahəsində çalışan biznes subyektləri KOBİA-ya və ya Model Müəssisənin sosial media hesabları vasitəsilə müraciət edə bilərlər. KOB Model Müəssisə tərəfindən sahibkarlara göstərilən xidmətlər ödənişsizdir.

    KOBİA sahibkar Təlim

    Son xəbərlər

    12:08

    Nazir müavini: "İxracyönümlü məhsul istehsalının artırılması əsas prioritetlərdəndir"

    Biznes
    12:07
    Foto

    Vəngli, Daşbulaq və Badara kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:06

    Sabah hava yağmursuz olacaq

    Ekologiya
    12:06

    Adil Kərimli: Azərbaycanla Mərkəzi Asiya ölkələri arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq inkişaf edir

    Mədəniyyət siyasəti
    12:05

    MEDİA onlayn media subyektlərinə dəstək üçün müsabiqə elan edib

    Daxili siyasət
    12:05

    Səməd Bəşirli: "Azərbaycanda elmin inkişafına ayrılan dövlət vəsaiti 2 dəfə artıb"

    Biznes
    12:02

    Kürdəmirin yeni icra başçısı kollektivə təqdim olunub

    Daxili siyasət
    12:00

    Məcnun Məmmədov: "Kənd təsərrüfatı sahəsinə dövlət dəstəyinin həcmi və effektivliyi artırılıb"

    ASK
    11:59

    Türkiyənin qəzaya uğrayan təyyarəsində həlak olan hərbçilərin hamısının nəşi tapılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti