"Kempinski Residences Bayıl Bay" – 1 illik lüks yaşayış təcrübəsi
- 04 dekabr, 2025
- 10:00
"Kempinski Residences Bayıl Bay" bu ay "Kempinski" brendi altında fəaliyyətinin 1 illiyini qeyd edir. Layihə sakinlərinə yüksək xidmət səviyyəsi, bənzərsiz Xəzər mənzərəsi və eksklüziv lüks həyat tərzi təqdim edib. Konsiyerj xidməti, təhlükəsizlik, idarəetmə və istirahət sahələri ilə kompleks Bakının ən seçilən yaşayış ünvanlarından biridir.
Son bir il ərzində "Kempinski Residences Bayıl Bay bir sıra nailiyyətlərə imza atıb: lüks xidmətlərin genişləndirilməsi, sakinlər üçün xüsusi tədbirlər, infrastruktura yeniliklər və brend dəyərinin artması. Layihə həmçinin COP29 Azərbaycan-da iştirak edərək davamlılıq və ekoloji həssaslıq mövzusunda mövqeyini nümayiş etdirib.
"Kempinski adının Bakıda güclənməsi, layihənin həm sakinlər, həm də bazar üçün real dəyər yaratması bizim üçün önəmli göstəricidir," – deyə layihə rəhbərliyi bildirib.
Beynəlxalq səviyyədə də tanınan "Kempinski Residences Bayıl Bay" "Beynəlxalq Əmlak Mükafatı 2024" çərçivəsində "Asiya-Sakit Okean regionunda ən yaxşı əmlak layihəsi" nominasiyasında mükafata layiq görülüb. Mükafatın təqdimetmə mərasimi 20 fevral 2025-ci il tarixində Londonda baş tutub.
"Kempinski Residences Bayıl Bay" – sadəcə bir yaşayış yeri deyil, şəhərin ritmini, lüks həyat tərzini və unudulmaz Xəzər mənzərəsini hər gün yaşaya biləcəyiniz bir ünvandır.