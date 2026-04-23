"Dreame" ən güclü və nazik "X60 Ultra Complete" robot tozsoranının satışına başlayır
- 23 aprel, 2026
- 10:32
Premium səviyyəli robot tozsoranların satışı üzrə dünya lideri olan "Dreame", yeni flaqman modeli "X60 Ultra Complete"in 28 aprel tarixində Azərbaycanda satışa çıxarılacağını açıqlayıb.
Robot tozsoran bazarda ən inkişaf etmiş naviqasiya və maneələrdən yayınma sistemlərindən birini formalaşdıran aparat və proqram həllərinin kompleksinə əsaslanır.
Bu ilin mart ayında "Dreame" premium keyfiyyətli robot-tozsoranların pərakəndə satış həcminə görə dünyada birinci yeri tutub. Bu barədə "Euromonitor International" beynəlxalq tədqiqat şirkətinin 2025-ci il üçün açıqladığı məlumatlarından məlum olur.
"Dreame"nin inkişafında əsas rolu yeni məhsulların işlənib hazırlanması və tədqiqat işlərinə investisiyalar təşkil edir ki, bu da şirkətə flaqman "X60 Ultra Complete" modeli də daxil olmaqla, yeni məhsullara öz texnoloji həllərini ardıcıl şəkildə tətbiq etməyə imkan verir.
Yeni nəsil intellektual naviqasiya və maneələrdən yayınma sistemi
"X60 Ultra Complete" modelinin naviqasiya və maneələrdən yayınma sistemi qabaqcıl aparat və proqram həllərini özündə birləşdirir. Açılıb-yığılan LiDAR sensoru xəritənin hazırlanmasını təmin edir: açıq məkanda o, hərəkət trayektoriyasını dəyişdirmədən dairəvi skanlamanı həyata keçirmək üçün yuxarı qalxır, mebelin altına daxil olarkən isə korpusun içərisinə yığılır və robotun hündürlüyünü 7,95 sm-ə endirir.
Çətin əlçatan zonalarda naviqasiya süni intellekt əsaslı iki kamera və daxili işıqlandırma vasitəsilə davam etdirilir.
Məkanın vizual tanınmasını 120° baxış bucağına malik iki ədəd genişbucaqlı kameradan ibarət AI OmniSight™ sistemi təmin edir. Bu kameralar obyektlərin üçölçülü xəritəsini hazırlayır və naqillər, kartlar, kağız və ya şəffaf paketlər daxil olmaqla, hündürlüyü 10 mm-dən çox 280-dən artıq maneə növünü tanımağa imkan verir.
Real vaxt rejimində marşrut planlaşdırma alqoritmi şəraitin dəyişməsinə 0,1 saniyə sürətlə reaksiya verir ki, bu da maneələrdən yayınmağa və lazımsız dayanmaları minimuma endirməyə kömək edir.
Sistemi kirlərin proaktiv aşkarlama texnologiyası tamamlayır: infraqırmızı işıqlandırma mürəkkəb - tünd, parıldayan və ya nəzərəçarpacaq naxışları olan səthlərdə belə kirin növlərini daha dəqiq ayırd etməyə kömək edir. Robot təkcə tünd ləkələri deyil, həm də açıq rəngli maye kirləri, eləcə də tükləri və xırda hissəcikləri tanıyır, təmizləmə ssenarisini avtomatik seçir və vəziyyətdən asılı olaraq quru və yaş təmizləmə arasında keçid edir.
Ev heyvanları saxlanan evlər üçün xüsusi Pet Care 4.0 sistemi nəzərdə tutulub. Robot ev heyvanlarının daha çox vaxt keçirdiyi zonaları, o cümlədən yem və qum qablarını tanıyır və tətbiqdə təmizlik ssenarisini təyin etməyə imkan verir. İş prosesində cihaz heyvanların ətrafından ehtiyatla keçir, sonra isə həmin sahəyə qayıdaraq təmizlik işini tamamlayır. Bundan əlavə, iri zibil - məsələn, yem dənələri və ya heyvan qumu üçün təmizləmə rejimi, həmçinin uzaqdan müşahidə, ikitərəfli səsli ünsiyyət və ev heyvanının hərəkətinin avtomatik qeydə alınması funksiyaları nəzərdə tutulub.
Boşluq buraxmadan maksimum sahənin əhatə olunması
"X60 Ultra Complete" mürəkkəb planlamalı, alçaq mebelləri və otaqlar arasında astanası olan məkanlarda təmizlik üçün nəzərdə tutulub. 7,95 sm hündürlüyə malik ultranazik korpus və açılıb-yığılan LiDAR sensoru robota divanların, çarpayıların və digər alçaq mebellərin altını təmizləməyə imkan verir.
Bundan əlavə, modeldə künclərdə və dar məkanlarda hərtərəfli təmizlik funksiyası tətbiq edilib: yan fırça gizli sahələrə daxil olur, açılıb-yığılan "mop"lar isə haşiyələr boyunca sıx hərəkət edir, bu da küncləri, yarıqları və mebellərin ətrafını daha effektiv təmizləməyə imkan verir. "Mop" 40 mm-ə qədər irəli çıxır, masa və stulların ayaqlarının ətrafını dərindən təmizləyir, bununla da, adətən diqqətdən kənar qalan sahələrdə təmizlik keyfiyyətini artırır.
Astanaların və hündürlük fərqlərinin dəf edilməsi üçün "X60 Ultra Complete"də təkmilləşdirilmiş ProLeap™ sistemi üçtəkərli AgiLift™ şassisi ilə birlikdə istifadə olunur. Robot hər bir ötürücü təkərin qarşısında açılıb-yığılan dayaqlar və fırlanan manipulyatorlarla təchiz edilib ki, bu da maneələrdən yayınmanı onların formasına və hündürlüyünə uyğunlaşdırmağa imkan verir.
Əvvəlki nəsil cihazlarla müqayisədə ProLeap™ sistemi 15 %-dək daha hündür maneələri dəf etməyə imkan verir: birsəviyyəli maneələrdə 4,5 sm, ikisəviyyəli maneələrdə 8,8 sm-dək.
Sərbəst idarəetmə imkanına malik üçtəkərli şassi robota müxtəlif növ örtüklər arasında rəvan hərəkət etməyə kömək edir, xalçanın üzərinə çıxdıqda isə yuxarı qalxaraq keçidi asanlaşdırır və nəmin xalçanın xovuna keçməsi riskini azaldır.
Rekord sovurma gücü və effektivliyi azaltmadan xalça təmizliyi
"X60 Ultra Complete", "Dreame"nin Azərbaycan bazarında təqdim etdiyi bütün robot tozsoran modelləri arasında ən yüksək sovurma gücünə malikdir.
35 000 Pa-dək sabit yüksək sovurma gücünü təmin edən Vormax™ sistemi həm sərt, həm də xalça kimi səthlər üzərində müxtəlif təmizlik ssenarilərində maksimum performans göstərir.
Xalçanın üzərinə çıxdıqda "mop"lar 10,5 mm, yan fırça isə 10 mm yuxarı qalxır ki, bundan sonra cihaz sovurma gücünü artırır və daha intensiv təmizləmə rejiminə keçir.
"X60 Ultra Complete" modelində brendin özünəməxsus ikili fırça texnologiyası - HyperStream™ 2.0 daha da inkişaf etdirilmişdir: yastı-oval formalı qalın rezin elementlər 1600 dövr/dəq.-dək yüksək fırlanma sürəti sayəsində xalçanın xovu ilə təması gücləndirir. Bu, dərindən hopmuş tozu və xırda kirləri daha effektiv çıxarmağa imkan verir və xalça örtüklərində təmizlik keyfiyyətini artırır.
Cihazı açılıb-yığılan təzyiq kamerası tamamlayır: xalçaların təmizlənməsi zamanı o avtomatik olaraq enib səthə daha sıx yapışır və sovurma gücünü artıran yarıqapalı zona formalaşdırır. AgiLift™ şassisi isə öz növbəsində xalça xovunun hündürlüyündən asılı olaraq yüksəkliyi tənzimləyir.
Bu cür həllər komplekti ev heyvanları saxlanılan evlər üçün xüsusilə vacibdir: robot heyvan tüklərini, qum qabından tökülmüş xırda heyvan qumunu, səpələnmiş yemi effektiv şəkildə yığır, həmçinin xalçaların xovuna dərindən hopmuş tozu və çirkləri çıxarır. "Dreame"nin daxili laboratoriyalarında aparılmış sınaqlar göstərir ki, "X60 Ultra Complete" modeli xalçalardan çirklərin yığılma effektivliyinə görə öz kateqoriyasındakı cihazları 41 % üstələyir.
Bundan əlavə, "X60 Ultra Complete" tətbiq vasitəsilə xalça təmizlənmə ssenarilərini çevik şəkildə tənzimləməyə imkan verir.
Qısa və orta xovlu örtüklər üçün ayrıca dərin təmizləmə rejimi, saçaqlı xalçalar üçün isə təhlükəsiz ssenari nəzərdə tutulub: onları marşrutdan çıxarmaq və ya ilişmə riski olmayan tərəfdən təmizləməni tənzimləmək mümkündür.
Çətin təmizlənən kirlər üçün yenilənmiş nəm təmizləmə sistemi
"X60 Ultra Complete" modelində nəm təmizləmə DreameGlide™ sistemi əsasında qurulub və mexaniki təmizləməni kirin növünə uyğunlaşma ilə birləşdirir.
Mexaniki təmizləməni "Dual Omni-Scrub" sistemi təmin edir: iki ədəd fırlanan "mop" 12° diapazonunda yuxarı və aşağı hərəkət edir və səthə daha sıx yapışır, 15N-dək sıxma qüvvəsi və 230 dövr/dəq.-dək fırlanma sürəti isə inadcıl kirlərin təmizlənməsini gücləndirir.
Nəticədə, "X60 Ultra Complete" təkcə dəstəkləyici nəm təmizlik üçün deyil, həm də ayaqqabı və ev heyvanlarının pəncə izlərindən tutmuş qurumuş ləkələrə və mətbəx sıçrama izlərinə qədər çətin təmizlənən məişət kirləri ilə işləmək üçün nəzərdə tutulub.
PowerDock™ dok-stansiyası sayəsində daha yüksək avtonomluq
Təmizlik işini bitirdikdən sonra "X60 Ultra Complete" çoxfunksiyalı PowerDock™ stansiyasına qayıdır. Cihaz üçün tələb olunan bütün texniki xidməti stansiya özü həyata keçirir.
Stansiya toz qutusunu avtomatik boşaldır, "mop"ları yuyur və isti hava ilə qurudur, döşəmə yumaq üçün su əlavə edir, təmizləyici vasitə tökür və lazım gəldikdə su təchizatı və kanalizasiyaya qoşulma komplekti ilə işləyə bilir.
Modeldə təmizləyici vasitələr üçün ikili bölmə nəzərdə tutulub: onlardan biri döşəməni yumaq üçün nəzərdə tutulmuş vasitə üçün istifadə olunur, ikincisi isə ev heyvanlarının qoxularına qarşı məhlul üçündür ki, bu da ev heyvanlarının izlərinin və qoxularının qala biləcəyi zonalar üçün xüsusilə aktualdır.
"Mop"ların gigiyenasına ThermoHub™ sistemi cavabdehdir: daxili özünü tənzimləyən qızdırıcı element sayəsində "mop" yuma altlığının səthi 100°C-yə qədər qızır ki, bu da yağları və davamlı kirləri effektiv şəkildə təmizləməyə, həmçinin rolikli fırçanın və stansiyanın elementlərinin daha gigiyenik vəziyyətini qorumağa imkan verir.
Eyni zamanda konstruksiyada uşaqlar və ev heyvanları üçün qoruma nəzərdə tutulub: yüksək temperaturlu təmizləmədən sonra robot, altlığın temperaturu avtomatik olaraq təhlükəsiz səviyyəyə düşənədək stansiyanı tərk etmir.
Məhsulun əlçatanlığı və qiymətləri
"X60 Ultra Complete" modeli robot tozsoranın müntəzəm istifadə olunduğu və məkanın əvvəlcədən hazırlanması, təmizlik zamanı daimi nəzarət və təmizlikdən sonra mürəkkəb texniki xidmət tələb etmədən evə gündəlik qulluğun bir hissəsinə çevrildiyi mənzil və evlər üçün hazırlanmışdır. Model müasir yaşayış məkanları üçün xarakterik olan real şərait, həmçinin uşaqların və ya ev heyvanlarının olduğu mühit üçün nəzərdə tutulmuşdur.
"Dreame X60 Ultra Complete" modelinin satışına aprelin 28-də başlanması planlaşdırılıb, brendin tövsiyə olunan satış qiyməti rəsmi pərakəndə tərəfdaşlarında 3199 AZN təşkil edəcək.
"Dreame" haqqında
"Dreame Technology" - 2017-ci ildə əsası qoyulmuş innovasiyalar şirkətidir. Ev təmizliyi üçün yüksək texnologiyalı cihazların istehsalı üzrə ixtisaslaşmış brend bütün dünyada istifadəçilərin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa çalışır.
Bizi şirkəti https://www.instagram.com/dreame_azerbaycan sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində izləyin.