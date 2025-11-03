İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Dövlət Vergi Xidmətinin yeni strategiyasının əsas hədəfi diqqətə çatdırılıb

    Biznes
    • 03 noyabr, 2025
    • 14:22
    Dövlət Vergi Xidmətinin yeni strategiyasının əsas hədəfi diqqətə çatdırılıb

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin 25 illiyi münasibətilə qurumun Şamaxıdakı Tədris Mərkəzində media nümayəndələri üçün "Azərbaycanın vergi sistemi – retrospektiv baxış (2000–2025-ci illər) və gələcək inkişaf strategiyası (2025–2028-ci illər)" mövzusunda iki günlük təlim və müsabiqə keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, ölkənin aparıcı media qurumlarının nümayəndələrin iştirakı ilə keçirilən tədbirin məqsədi son 25 il ərzində vergi sistemində aparılmış islahatlar, əldə olunmuş nəticələr və qarşıdakı illər üçün nəzərdə tutulan prioritet istiqamətlər barədə ətraflı məlumat verməkdən ibarət olub.

    Təlim çərçivəsində Tədris Mərkəzinin şöbə rəisi İmran Qarayev və Vergi siyasəti baş idarəsinin şöbə rəisi Niyaz Şükürov təqdimatlar keçirib. Çıxışlarda 2000–2025-ci illərdə vergi sisteminin institusional inkişaf mərhələləri, elektron xidmətlərin formalaşması, vergi inzibatçılığında şəffaflıq və səmərəliliyin artırılması istiqamətində görülən işlər, həmçinin "Dövlət Vergi Xidmətinin 2025–2028-ci illər üzrə Strategiyası"nın əsas hədəfi diqqətə çatdırılıb. Təlim iştirakçıları vergi orqanları ilə media arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın gücləndirilməsi, ictimaiyyətin düzgün məlumatlandırılması, vergi mədəniyyətinin təşviqi mövzularında da fikir mübadiləsi aparıblar.

    Sonda media nümayəndələri arasında müsabiqə təşkil olunub. Qaliblər diplom və hədiyyələrlə mükafatlandırılıb.

    Dövlət Vergi Xidməti Təlim müsabiqə

    Son xəbərlər

    15:08

    147 nömrəli Texniki və humanitar fənlər liseyinə direktor təyin edilib

    Digər
    15:08

    Rusiya və Çin bir sıra sənədlər imzalayıb

    Region
    15:01

    Qusarda kənd sakinlərindən hədə-qorxu yolu ilə rüşvət almaqda təqsirləndirilən vəzifəli şəxs həbs edilib

    Hadisə
    15:00

    Azərbaycanın basketbol millisi Bakıda Türkiyə klubu ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək

    Komanda
    15:00

    Oktyabrda Abşeron dairəvi marşrutu ilə 1 milyondan çox sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    14:54

    Ağdam sakinləri mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib

    Daxili siyasət
    14:51

    "Araz-Naxçıvan" rəsmisi: "Hədəfə çatmaq üçün komandanın kifayət qədər potensialı var"

    Futbol
    14:51
    Foto

    Azərbaycan XİN başçısı Mustafa Destici ilə TDT-də prioritetlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıb

    Xarici siyasət
    14:48

    Azərbaycan Aşqabadda Xəzərin balıq ehtiyatları ilə bağlı toplantıda iştirak edəcək

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti