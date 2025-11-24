İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Dohada Qətər–Azərbaycan Birgə Biznes Şurasının ilk iclası keçirilib

    Biznes
    • 24 noyabr, 2025
    • 16:42
    Dohada Qətər–Azərbaycan Birgə Biznes Şurasının ilk iclası keçirilib

    Bu gün Dohada Qətər–Azərbaycan Birgə Biznes Şurasının ilk iclası baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov özünün "X" hesabında yazıb.

    O bildirib ki, görüşdə iki ölkə arasında sahibkarlıq ekosisteminin inkişafı, birgə layihələr və qarşılıqlı investisiya imkanları üzrə konkret təşəbbüslər irəli sürülüb.

    KOBİA Orxan Məmmədov Doha Qətər

