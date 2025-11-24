Dohada Qətər–Azərbaycan Birgə Biznes Şurasının ilk iclası keçirilib
Biznes
- 24 noyabr, 2025
- 16:42
Bu gün Dohada Qətər–Azərbaycan Birgə Biznes Şurasının ilk iclası baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov özünün "X" hesabında yazıb.
O bildirib ki, görüşdə iki ölkə arasında sahibkarlıq ekosisteminin inkişafı, birgə layihələr və qarşılıqlı investisiya imkanları üzrə konkret təşəbbüslər irəli sürülüb.
