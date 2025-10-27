İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    27 oktyabr, 2025
    Baku Steel Art 2-ci Beynəlxalq Metal Simpoziumu öz işinə başlayıb

    Bakıda genişmiqyaslı mədəni festival olan "Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW" çərçivəsində keçirilən "Baku Steel Art" 2-ci Beynəlxalq Metal Simpoziumu öz işinə başlayıb.

    "Baku Steel Company" QSC"QGallery" tərəfindən birgə təşkil olunan simpozium Azərbaycan, Pakistan, Türkiyə, Rumıniya, Almaniya, Serbiya, İran və Özbəkistan daxil olmaqla, 8 ölkədən 14 sənətkarı yaradıcılıq dialoqu məkanında birləşdirir. Bu beynəlxalq layihə metallurgiya ilə incəsənətin qarşılıqlı əlaqəsini nümayiş etdirərək ətraf mühitə qarşı məsuliyyətli münasibətə ruhlandırır və dayanıqlı inkişaf ideyalarını təşviq edir. Simpozium ekoloji məsuliyyətin artan əhəmiyyətini vurğulayır və qlobal ekoloji çağırışlar kontekstində bədii təxəyyül ilə sənaye innovasiyaları arasında yeni baxış bucağı açır.

    Bir neçə gün ərzində iştirakçılar metalı ifadəli sənət əsərlərinə transformasiya edərək, ekoloji davamlılıq, materialların təkrar emalı və texnologiya ilə yaradıcılıq arasında dialoq kimi müasir dövrün əsas mövzularını əks etdirən monumental instalyasiyalar, incə kompozisiyalar və konseptual obyektlər yaradırlar. Metal cilalanmasının səsində və qaynaq alovlarının qığılcımında metal poetik bir ölçü qazanır - ilhamlandıran, təsirləndirən və düşündürən bir ifadə vasitəsinə çevrilir. Simpozium başa çatdıqdan sonra əsərlər Bakı Bulvarının (daha ətraflı festivalın saytında) açıq hava sərgi məkanlarında nümayiş etdiriləcək, bu da tamaşaçılara şəhərin mərkəzində sənətkarlıq, texnologiya və incəsənətin vəhdətindən yaranan ab-havaya qərq olmağa imkan verəcək.

    "Fly to Baku. Art Weekend" festivalının bir hissəsi olan simpozium, 31 oktyabr - 2 noyabr tarixləri arasında keçirilir və Bakının ən simvolik məkanlarında 40-dan çox sərgi, performans və maarifləndirici təşəbbüsləri birləşdirəcək çoxsahəli mədəni proqramın mühüm elementidir.

    Ötən il 17-30 sentyabr 2024-cü il tarixləri arasında Bakıda regionda ilk dəfə beynəlxalq metal simpoziumu – "Baku Steel Art 2024" baş tutmuşdu. Simpoziuma Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Rumıniya, İsrail, Hindistan və Bolqarıstan daxil olmaqla, 7 ölkədən 12 sənətkar qatılmışdı.

    Təşkilatçılar haqqında:

    Baku Steel Company - Qafqaz regionunun aparıcı metallurgiya müəssisəsi olub, innovativ texnologiyaları, ekoloji məsuliyyət və sənaye ilə incəsənət arasında əməkdaşlığı təşviq edən layihələrə dəstəyi ilə tanınır.

    QGallery - 1999-cu ildə Bakıda təsis edilmiş, həm tanınmış ustadları, həm də gənc rəssamları təmsil edərək yerli və beynəlxalq incəsənət səhnələrini birləşdirən Azərbaycanın müasir incəsənət sahəsində ən nüfuzlu platformalarından biridir.

    Festivalın konteksti:

    Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - Bakını yaradıcılıq, irs və ekoloji düşüncənin canlı kətanına çevirən beynəlxalq incəsənət və mədəniyyət festivalıdır. Su metaforasından və Xəzər dənizinin obrazından ilhamlanan festival yaddaş və təxəyyülü, ənənə və müasirliyi, təbiət və innovasiyanı, incəsənət və gələcəyi birləşdirir.

