Bakıda yeni akademik körpü: Constructor University və CELT Colleges əməkdaşlığa başladı
- 07 oktyabr, 2025
- 11:36
Almaniyadakı "Constructor University" və Azərbaycanın "CELT Colleges" qurumları paytaxt Bakıda Anlaşma Memorandumu imzalayıblar.
Sənədə əsasən, tərəflər "Constructor University" proqramlarına qəbul olunmuş tələbələrin təhsili və fərdi inkişafının dəstəklənməsi istiqamətində əməkdaşlığa başlayıblar. Bu əməkdaşlıq tələbələrin beynəlxalq standartlara uyğun təhsil imkanlarına çıxışını genişləndirməyi və ikitərəfli akademik mühitin inkişafını hədəfləyir.
Razılaşmanın əsas məqsədi, Azərbaycanda "Constructor University"nin dərəcə proqramlarına qəbul olmuş tələbələr üçün yerli akademik tədris və dəstək xidmətlərinin tətbiqini təmin etməkdir.
Belə ki, "CELT Colleges" bundan sonra "Constructor University"nin Azərbaycandakı rəsmi filialı qismində fəaliyyət göstərəcək. Razılaşmaya əsasən, universitetin bakalavr dərəcəsi proqramlarının ilk iki ili Bakıda - "CELT Colleges"də həyata keçiriləcək, sonuncu, yəni 3-cü il isə Almaniyanın Bremen şəhərində yerləşən "Constructor University" kampusunda davam etdiriləcək. Bu model sayəsində tələbələr təhsilin ilk mərhələsini yerli mühitdə, beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə tamamlayacaq, ardınca isə Almaniyada təhsilini başa vuraraq beynəlxalq tanınan diplom əldə edəcəklər.
Bu təşəbbüs sayəsində tələbələr təkcə Almaniyadan dünya səviyyəli təhsil almaqla kifayətlənməyəcək, həm də "CELT Colleges"in praktik, lokal və mentorluq yönümlü dəstəyi sayəsində akademik nailiyyətlərini daha da möhkəmləndirəcəklər.
Bu əməkdaşlıq "Constructor University"nin yüksək imkanlarını "CELT Colleges"in tələbə mentorluğu və tədris sahəsində 20 illik təcrübəsi ilə birləşdirir. Razılaşma çərçivəsində tələbələr fənn yönümlü xüsusi dərslərdən, eləcə də akademik bacarıqların inkişafına həsr olunmuş proqramlardan yararlanmaq imkanı əldə edəcəklər.
Sənədin imzalandığı tədbirdə media nümayəndələri, hər iki qurumun rəhbərliyi və əməkdaşları, həmçinin Alman-Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri professor Çingiz Abdullayev iştirak edib. O, çıxışında bu təşəbbüsü yüksək qiymətləndirərək memorandumu iki ölkə arasında mədəni və iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsinə, həmçinin azərbaycanlı tələbələrin beynəlxalq təhsil və təcrübə qazanmasına mühüm töhfə kimi dəyərləndirib.
"Constructor University"nin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə vitse-prezidenti və icraçı direktoru professor Tomas Auf der Heyde universitetin ölkənin beynəlxalq əlaqələrdəki əhəmiyyətini vurğulayıb: "Constructor University" Azərbaycan və onun institutları ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsində böyük potensial görür" – deyə o bildirib.
"Azərbaycanlı tələbələr hazırda Bremen kampusundakı 2000 tələbə arasında dördüncü ən böyük beynəlxalq qrupu təşkil edir. Bu bazaya əsaslanaraq, biz artıq Azərbaycanda uzunmüddətli və birbaşa iştirakımızı gücləndirmək niyyətindəyik. CELT Colleges ilə yeni tərəfdaşlığımız bu istiqamətdə mühüm mərhələdir", - deyən "CELT Colleges"in baş direktoru Xəyyam Dəmirov əlavə edib: "CELT Colleges" olaraq, tələbələrə qlobal imkanlar təqdim etmək vizyonumuzu bölüşən dünya səviyyəli təhsil müəssisəsi ilə əməkdaşlıq etməkdən qürur duyuruq. Bu əməkdaşlıq tələbələrimizə təhsilə Bakıda başlamaq və Almaniyadakı əsas kampusda problemsiz davam etməklə həm beynəlxalq təcrübə, həm də qlobal tanınan diplom qazanmaq imkanı yaradır. Birlikdə biz yerli mükəmməlliyi qlobal üfüqlərlə birləşdirən bir yol inşa edirik"
"Constructor University" haqqında
2001-ci ildə Almaniyanın Bremen şəhərində təsis olunan "Constructor University" (əvvəllər "Jacobs University") xüsusi, ingilisdilli tədqiqat universitetidir və güclü beynəlxalq yönümlüdür. Universitetin müxtəlif ölkələrdən olan tələbə heyəti 130-dan çox milləti təmsil edir. Təhsil proqramlarında interdisiplinarlıq, erkən mərhələdə tədqiqatla məşğul olma və ali təhsildə rəqəmsal innovasiya ön plandadır. "Constructor University" bakalavr, magistr və doktorantura proqramları, həmçinin onlayn dərəcə proqramları təklif edir.
"CELT Colleges" haqqında
2001-ci ildə təsis olunan "CELT Colleges" Azərbaycanda aparıcı təhsil müəssisələrindən biridir. Tədris sahələrinə ingilis dili kursları, imtahana hazırlıq (IELTS, TOEFL, SAT, GRE, GMAT), universitetə qəbul konsultasiyası və akademik repetitorluq daxildir. Bakı və bölgələrdə filialları olan CELT tələbələrin beynəlxalq təhsilə hazırlıq və uğur qazanması istiqamətində güclü nüfuz qazanıb. Missiyası tələbələrə fərdi akademik dəstək göstərərək onların tam potensiallarını reallaşdırmalarına şərait yaratmaqdır.
Bundan əlavə, "CELT Colleges"in iki ümumtəhsil məktəbi də fəaliyyət göstərir. Bunlardan biri Kanada-Azərbaycan məktəbi, digəri isə İngiltərə-Azərbaycan məktəbidir. Bu təhsil ocaqlarında təhsil beynəlxalq proqramlara əsaslanır və şagirdlərə qlobal düşüncə, dil bacarıqları və liderlik keyfiyyətləri qazandırmağı hədəfləyir.