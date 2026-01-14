Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes forumu keçiriləcək
- 14 yanvar, 2026
- 16:41
Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes forumunun keçirilməsi planlaşdırılır.
"Report" İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinə (AZPROMO) istinadən xəbər verir ki, bu barədə AZPROMO və İtaliya Ticarət Agentliyi (İTA) arasında keçirilən görüşdə bildirilib.
Görüşdə İtaliya qurumları ilə potensial əməkdaşlıq istiqamətləri qeyd edilib, ölkəmizin investisiya imkanları, eləcə də Ələt Azad İqtisadi Zonasına dair təqdimatlar keçirilib.
Tərəflər bu il həmçinin Azərbaycan-İtaliya biznes forumu çərçivəsində AZPROMO ilə İTA arasında imzalanması nəzərdə tutulan Anlaşma Memorandumu və Fəaliyyət Planına dair fikir mübadiləsi aparıblar.
Görüşdə həmçinin Ələt Azad İqtisadi Zonasının, Kiçik və Orta Sənaye üzrə İtaliya Konfederasiyasının, İtaliyanın Depozitlər və Kreditlər Fondunun, Xarici Ticarətin Sığorta Xidmətlərinin və Xaricdə Fəaliyyət Göstərən Müəssisələr üçün İtaliya Cəmiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, Azərbaycan-İtaliya biznes forumunun keçiriləcəyi vaxt müəyyən edilməyib.