В Баку состоится Азербайджано-итальянский бизнес-форум
Бизнес
- 14 января, 2026
- 16:58
В Баку планируется проведение Азербайджано-итальянского бизнес-форума.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), об этом сказано на встрече представителей AZPROMO м Итальянского торгового агентства (ИТА).
В ходе встречи отмечены направления потенциального сотрудничества с итальянскими организациями, а также представлены инвестиционные возможности Азербайджана, сделаны презентации по свободной экономической зоне Алят.
Стороны также обменялись мнениями по Меморандуму о взаимопонимании и Плану действий, который планируется подписать между AZPROMO и ИТА в рамках Азербайджано-итальянского бизнес-форума в этом году.
Точная дата проведения Азербайджано-итальянского бизнес-форума пока не определена.
