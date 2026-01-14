В Баку состоится Азербайджано-итальянский бизнес-форум

В Баку планируется проведение Азербайджано-итальянского бизнес-форума.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), об этом сказано на встрече представителей AZPROMO м Итальянского торгового агентства (ИТА).

В ходе встречи отмечены направления потенциального сотрудничества с итальянскими организациями, а также представлены инвестиционные возможности Азербайджана, сделаны презентации по свободной экономической зоне Алят.

Стороны также обменялись мнениями по Меморандуму о взаимопонимании и Плану действий, который планируется подписать между AZPROMO и ИТА в рамках Азербайджано-итальянского бизнес-форума в этом году.

Точная дата проведения Азербайджано-итальянского бизнес-форума пока не определена.