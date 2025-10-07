İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    AZPROMO: "Made in Azerbaijan" brendinin mexanizmləri təkmilləşdirilir

    Biznes
    • 07 oktyabr, 2025
    • 14:41
    AZPROMO: Made in Azerbaijan brendinin mexanizmləri təkmilləşdirilir

    "Made in Azerbaijan" brendinin özündə birləşdirdiyi mexanizmlər təkmilləşdirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin (AZPROMO) icraçı direktorunun müşaviri Sevil Yəhyayeva Bakıda "Tekstil Sektorunun İnkişafı və Qlobal İnteqrasiyasının Təşviqi" adlı seminarda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, paralel olaraq yeni mexanizmlər yaradılır: "Məqsədimiz ixrac prosesini asan və sərfəli etməkdir".

