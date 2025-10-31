İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    "AzerGold" məhsul portfelini 1 qramlıq qızıl külçələr hesabına genişləndirib

    Biznes
    • 31 oktyabr, 2025
    • 15:20
    AzerGold məhsul portfelini 1 qramlıq qızıl külçələr hesabına genişləndirib

    "AzerGold" QSC yerli bazarda qızıl külçələrə artan investisiya tələbatını nəzərə alaraq məhsul çeşidini genişləndirib.

    Dövlət şirkəti bu gün yerli qızıl xammalından hazırlanan yeni 1 qramlıq qızıl külçələri satışa çıxarıb. Bu addım, qızıl investisiyasını daha geniş istehlakçı kütləsi üçün əlçatan və sərfəli etmək məqsədi daşıyır.

    Son aylarda qızılın dünya bazarlarında qiymətinin kəskin artması fonunda fiziki qızıl investisiyası sabit və etibarlı sərmayə aləti kimi diqqət mərkəzindədir. "AzerGold"un 1 qramlıq külçələri, məhz bu şəraitdə, daha kiçik məbləğlərlə investisiya etmək imkanı yaratmaqla fərqlənir.

    Yeni 1 qramlıq külçələr "AzerGold"un rəsmi satış nöqtəsi – Satış və mübadilə mərkəzi və onlayn platforması - www.azergold.gift vasitəsilə əldə edilə bilər.

