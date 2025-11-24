İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları elan edilib

    Biznes
    • 24 noyabr, 2025
    • 10:39
    Dekabrın 24-də Azərbaycanın müxtəlif regionlarında 31 torpaq hərracı keçiriləcək.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə (ƏMDX) istinadən xəbər verir.

    Hərraclar Dövlət Xidmətinin Sumqayıt, Şirvan, Mingəçevir, Lənkəran, Ucar, Bərdə, Qazax, Xaçmaz,Beyləqan, Şəki və Qəbələ ərazi şöbələrində təşkil olunacaq. Satışa bələdiyyə orqanlarına məxsus 31 torpaq sahəsi çıxarılacaq.

    Hərraclar barədə ətraflı məlumatı buradan əldə etmək mümkündür.

    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti biznes əmlak hərrac satış

