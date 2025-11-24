Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları elan edilib
Biznes
- 24 noyabr, 2025
- 10:39
Dekabrın 24-də Azərbaycanın müxtəlif regionlarında 31 torpaq hərracı keçiriləcək.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə (ƏMDX) istinadən xəbər verir.
Hərraclar Dövlət Xidmətinin Sumqayıt, Şirvan, Mingəçevir, Lənkəran, Ucar, Bərdə, Qazax, Xaçmaz,Beyləqan, Şəki və Qəbələ ərazi şöbələrində təşkil olunacaq. Satışa bələdiyyə orqanlarına məxsus 31 torpaq sahəsi çıxarılacaq.
Hərraclar barədə ətraflı məlumatı buradan əldə etmək mümkündür.
