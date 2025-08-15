Haqqımızda

Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 9 %-dən çox artıb Bu ilin yanvar-iyul aylarını Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 8 milyard 075,2 milyon manat olub.
15 avqust 2025 15:53
Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 8 milyard 75,2 milyon manat olub.

“Report” bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 9,3 % çoxdur.

7 ayda hüquqi şəxslər əhaliyə 6 milyard 074,3 milyon manatlıq xidmət göstərib ki, bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 75,2 %-ni təşkil edib.

Hesabat dövründə hər bir ölkə sakini orta hesabla 789 manatlıq və yaxud ötən ilin 7 ayına nisbətən nominal ifadədə 114 manat çox müxtəlif ödənişli xidmətlərdən istifadə edib.

Rus versiyası Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла более чем на 9%

