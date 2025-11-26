İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Biznes
    • 26 noyabr, 2025
    • 12:45
    Azərbaycanda daha iki texniki reqlament layihəsinin ictimai dinləməsi olub

    "Bakı KOB evi"ndə Energetika Nazirliyinin hazırladığı "Aşağı gərginlikli elektrik qurğularının və avadanlıqlarının təhlükəsizliyi haqqında" və Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin hazırladığı "Texniki vasitələrin elektromaqnit uzlaşması haqqında" texniki reqlament layihələrinin ictimai dinləmə və müzakirəsi keçirilib.

    "Report" bu barədə Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, müzakirələr İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) ilə birgə təşkil olunub.

    Tədbirdə KOBİA-nın KOB dostu departamentinin müdir müavini Rauf Tağıyev və Dövlət Agentliyinin Standartlaşdırma, texniki tənzimləmə və sertifikatlaşdırma şöbəsinin müdir müavini Nəzrin Mirzəzadə çıxış edib.

    Çıxışlar zamanı texniki reqlament layihələrinin daxili bazarda təhlükəsiz və keyfiyyətli məhsulların dövriyyəsinin təmin edilməsi, istehlakçı maraqlarının qorunması, eləcə də biznes subyektləri üçün rəqabətədavamlı mühitin gücləndirilməsi baxımından üstünlüklərindən bəhs edilib. Habelə sahibkarların ictimai dinləmə və müzakirələrdə fəal iştirakı və öz təkliflərini təqdim etmələri üçün çağırış edilib.

    Tədbir çərçivəsində Energetika Nazirliyinin nümayəndəsi Ruqiyyə İsmayılova, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndəsi Qulam Abdullayev texniki reqlament layihələrinin əhatə etdiyi sahələr, əsas təhlükəsizlik tələbləri, onların uyğunluğun qiymətləndirməsi prosesində tətbiqi və digər vacib məqamlara dair təqdimat ediblər. Görüşün sonunda keçirilən sual-cavab sessiyası fəal müzakirələrlə müşayiət olunub, iştirakçıların rəy və təklifləri dinlənilib.

    Dövlət Agentliyi maraqlı tərəflərin texniki reqlamentlərin hazırlanmasında fəal iştirakı, o cümlədən digər texniki reqlament layihələrinin ictimai dinləmə və müzakirəsinin təşkili istiqamətində silsilə tədbirlərini davam etdirəcək.

