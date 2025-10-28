İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycanda daha 9 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib

    Biznes
    • 28 oktyabr, 2025
    • 15:00
    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin keçirdiyi növbəti hərracda 9 nəqliyyat vasitəsi satılıb. "Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir. Məlumata görə, növbəti hərraclar 4, 13, 18 və 25 noyabrda keçiriləcək. Hərraclarda iştirak etmək istəyənlər "www.emlak.gov.az" və "www.auksion.gov.az" internet saytlarından seçim edə bilərlər.

