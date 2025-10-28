Azərbaycanda daha 9 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib
Biznes
- 28 oktyabr, 2025
- 15:00
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin keçirdiyi növbəti hərracda 9 nəqliyyat vasitəsi satılıb. "Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir. Məlumata görə, növbəti hərraclar 4, 13, 18 və 25 noyabrda keçiriləcək. Hərraclarda iştirak etmək istəyənlər "www.emlak.gov.az" və "www.auksion.gov.az" internet saytlarından seçim edə bilərlər.
Son xəbərlər
15:24
Dünya Bankı: Azərbaycanda özəl investisiyaların artırılması islahatların həyata keçirilməsini tələb edirBiznes
15:24
Rəy
Ermənistan parlamentində terror – açılması hələ də arzuolunmayan cinayət - ŞƏRHAnalitika
15:23
Qazaxıstan Azərbaycanın fəlakət risklərinin sığortalanması təcrübəsini tətbiq edə bilər - EKSKLÜZİVMaliyyə
15:20
Türkiyə Superliqası klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıbFutbol
15:13
Foto
Növbəti köç karvanı Qırmızı Bazar qəsəbəsinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
15:12
Foto
Xocalının Badara kəndində mənzillərin açarları təqdim edilibQarabağ
15:11
İrandan Azərbaycana 64 kiloqram narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıbHadisə
15:07
"Real"ın kapitanı əməliyyat edilibFutbol
15:03