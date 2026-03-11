İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycanda daha 8 KOB subyektinə "Startap" şəhadətnaməsi verilib

    Biznes
    • 11 mart, 2026
    • 11:35
    Azərbaycanda daha 8 KOB subyektinə Startap şəhadətnaməsi verilib

    "Startap" şəhadətnaməsi almaq üçün KOB subyektlərindən İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinə (KOBİA) daha 11 müraciət daxil olub.

    "Report" KOBİA-ya istinadən xəbər verir ki, müraciətlərə Ekspertlər Şurasının iclasında baxılıb və onlardan 8-nə "Startap" şəhadətnaməsinin verilməsi barədə qərar qəbul edilib. Bununla da "Startap" şəhadətnaməsi almış KOB subyektlərinin sayı 263-a çatıb.

    "Startap" şəhadətnamələri "İmza İdea Lab" MMC-nin süni intellekt əsaslı hədiyyə axtarışı və satışı platforması, "Baysart" MMC-nin qızılın alqı-satqısı və saxlanması üçün rəqəmsal platforma, "NM Soft" MMC-nin bulud əsaslı rəqəmsal klinika idarəetmə sistemi, "SALAMXPERT" MMC-nin süni intellekt əsaslı müəssisə resursları planlaşdırılması platforması, "AL Digital" MMC-nin qızıl və zərgərlik məhsulları üçün onlayn marketpleys, "TTC Service" MMC-nin "VmV App" brendi altında VPN servis xidməti, "Narchin" MMC-nin rəqəmsal yük daşıma platforması, "RR Company" MMC-nin onlayn hüquq xidmətləri üçün mobil tətbiq layihələri üçün təqdim edilib.

    "Startap" şəhadətnaməsi KOB subyektlərini şəhadətnaməni aldıqları tarixdən etibarən innovasiya fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirlər üzrə mənfəət və gəlir vergisindən 3 il müddətinə azad edir.

    Layihələri inkişaf mərhələsində olan mikro və kiçik sahibkarlıq subyektləri "Startap" şəhadətnaməsi üçün KOBİA-ya müraciət edə bilərlər. Müraciət üçün ərizə forması və lazım olan digər sənədlər, eləcə də müvafiq meyarlarla bağlı ətraflı məlumatla linkdən tanış olmaq olar: https://smb.gov.az/az/nav/startap-sehadetnamesi

    KOBİA Staptap sahibkarlıq

    Son xəbərlər

    11:54

    Dubay aeroportunun yaxınlığına PUA düşüb, dörd nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    11:51

    "Şamaxı" portuqaliyalı futbolçu transfer edib

    Futbol
    11:51
    Foto

    Adil Kərimli Türk dünyasının teatr nümayəndələri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    İncəsənət
    11:47

    Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı 70 % azalıb

    İKT
    11:42

    Hörmüz boğazında daha bir gəmi mərmi ilə vurulub - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:41

    Azərbaycan aqrar sektorda 33 yeni modul istifadəyə verəcək

    ASK
    11:40

    Dövlət qulluqçusu olmaq istəyən 1600-dən çox namizəd imtahan verəcək

    Elm və təhsil
    11:36

    "Liverpul" "Real"ın müdafiəçisi Din Heysen üçün 70 milyon avro təklif etməyə hazırdır

    Futbol
    11:35
    Foto

    Azərbaycanda daha 8 KOB subyektinə "Startap" şəhadətnaməsi verilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti