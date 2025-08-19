Azərbaycanda daha 66 nəqliyyat vasitəsi hərraca çıxarılacaq

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti sentyabrın 2-də, 4-də və 9-da dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsi ilə bağlı hərraclar keçiriləcək.
"Report" quruma istinadən xəbər verir ki, hərraclara 66 nəqliyyat vasitəsi çıxarılacaq.
Belə ki, sentyabrın 2-də keçiriləcək hərraca 24 nəqliyyat vasitəsi (buraxılış tarixləri 2000-2014-cü illəri əhatə edir), sentyabrın 4-də keçiriləcək hərraca 29 nəqliyyat vasitəsi (buraxılış tarixləri 2013-2020-ci illəri əhatə edir), sentyabrın 9-da keçiriləcək hərraca isə 13 nəqliyyat vasitəsi (buraxılış tarixləri 1999-2007-ci illəri əhatə edir) çıxarılacaq.
Hərraca çıxarılan dövlət əmlakının siyahısı ilə
Hərraclarda iştirak etmək istəyənlər “www.emlak.gov.az” və “www.auksion.gov.az” internet saytlarından hərraca çıxarılan əmlaklar üzrə seçim edə bilərlər.