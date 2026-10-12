İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan və Kamboca yeni biznes tərəfdaşlıqları qura bilər

    Biznes
    • 12 oktyabr, 2026
    • 15:22
    Azərbaycan və Kamboca yeni biznes tərəfdaşlıqları qura bilər

    Azərbaycan və Kamboca arasında yeni biznes tərəfdaşlıqları qurula bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəsmi təmsilçisi Yusif Abdullayev Azərbaycan-Kamboca Biznes Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bugünkü forumda Azərbaycan tərəfindən tədbirdə 80-ə yaxın şirkət iştirak edir: "Bu şirkətlər ticarət və ixrac, istehsalat, tikinti materialları, kənd təsərrüfatı, səhiyyə və turizm də daxil olmaqla geniş spektrli sahələri təmsil edirlər. Kamboca tərəfindən isə bank və maliyyə xidmətləri, turizm, İKT, energetika, daşınmaz əmlak, kənd təsərrüfatı və su ehtiyatlarının idarə olunması sahələrində fəaliyyət göstərən 12 şirkətdən 16 nümayəndə iştirak edir. Bu müxtəliflik çox ruhlandırıcıdır, çünki o, iki ölkə arasında əməkdaşlıq imkanlarının bir və ya iki sənaye sahəsi ilə məhdudlaşmadığını nümayiş etdirir".

    Y.Abdullayev qeyd edib ki, bugünkü forum çərçivəsində Azərbaycan Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası ilə Kamboca Ticarət Palatası arasında Anlaşma Memorandumunun mübadiləsi olub: "Biz bunu güclü institusional əlaqələrin qurulması istiqamətində mühüm addım hesab edirik. Bugünkü forum sadəcə təqdimatların və fikir mübadiləsinin aparıldığı tədbir olmayacaq, həm də konkret layihələrin həyata keçirilməsi və uzunmüddətli biznes tərəfdaşlıqlarının qurulması üçün başlanğıc nöqtəsinə çevriləcək".

    Yusif Abdullayev İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT)
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:52
    Panamada daha bir güclü zəlzələ baş verib
    Digər ölkələr
    04:10
    "Reuters" ABŞ-nin Rusiya ilə dizel üzrə sövdələşməni Ukraynaya necə əsaslandırdığını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    03:44
    Maykl Cordana məxsus forma hərracda rekord məbləğə satılıb
    Komanda
    03:08
    Şimali Koreya taktiki ballistik raketi sınaqdan keçirib
    Digər ölkələr
    02:36
    Tramp hesab edir ki, Putin Ukrayna ilə bağlı razılaşma əldə etməyi Zelenskidən daha çox istəyir
    Digər ölkələr
    02:15
    Azərbaycan BMT-də ənənəvi enerji olmadan qısa müddətdə inkişafın mümkünsüzlüyünü vurğulayıb
    Xarici siyasət
    01:43
    Venesuela aclığa son qoymaq üçün plan hazırlayıb
    Digər ölkələr
    01:09
    Mask ABŞ-də seçkilər ərəfəsində respublikaçıların ən böyük donoru olub
    Digər ölkələr
    00:41
    Parisin təkcə bir regionunda etirazlar zamanı dəyən ziyan 8,5 milyon avroya çatıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti