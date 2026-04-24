İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan və İsveçrə tərəfdaşlıq potensialını nəzərdən keçirib

    Biznes
    • 24 aprel, 2026
    • 17:10
    Azərbaycan və İsveçrə tərəfdaşlıq potensialını nəzərdən keçirib

    Azərbaycan və İsveçrə arasında investisiya əlaqələri və tərəfdaşlıq potensialı müzakirə olunub.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, İsveçrənin Sürix şəhərində nazirlik, İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi (AZPROMO) və İsveçrənin Birgə Ticarət Palatasının (JCC) dəstəyi, Azərbaycanın Mərkəzi Avropa ölkələri üzrə ticarət nümayəndəsi aparatının təşkilatçılığı ilə ölkəmizdə investisiya imkanları mövzusunda tədbir keçirilib.

    Tədbirdə rəsmi şəxslər və İsveçrənin enerji, inşaat, mühəndislik, logistika, informasiya texnologiyaları, maliyyə, səhiyyə və s. sektorlarda fəaliyyət göstərən şirkətlərinin nümayəndələri iştirak ediblər. Azərbaycanın İsveçrədə səfiri Fuad İsgəndərov bu ölkə ilə ikitərəfli ticarət və investisiya əlaqələrinin cari vəziyyəti, inkişaf perspektivləri barədə çıxış edib.

    Azərbaycanın ticarət nümayəndəsi Nemət Nağdəliyev Azərbaycanın işgüzar mühiti, sənaye zonaları, Ələt azad iqtisadi zonası, tranzit-logistika potensialı, eləcə də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə investorlar üçün yaradılan fürsətlər barədə məlumat verib.

    Tədbir çərçivəsində Azərbaycanın Mərkəzi Avropa ölkələri üzrə ticarət nümayəndəsinin aparatı ilə İsveçrə ticarət palataları, assosiasiyaları və şirkətləri arasında görüşlər keçirilib, əməkdaşlıq imkanlarına dair müzakirələr aparılıb.

    Foto
    Azerbaijan, Switzerland explore partnership potential

