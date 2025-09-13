İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 1 % artırıb

    Biznes
    • 13 sentyabr, 2025
    • 17:10
    Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 1 % artırıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan Türkiyədən 90,221 milyon ABŞ dolları dəyərində qara və əlvan metal idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 % çoxdur.

    Təkcə avqust ayında Türkiyə Azərbaycana 11,18 milyon ABŞ dolları dəyərində qara və əlvan metal ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 15,9 % azdır.

    8 ayda Türkiyənin qara və əlvan metal ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 6,1 % artaraq 8,736 milyard ABŞ dollarına, avqust ayında isə 2 % artaraq 1,1 milyard ABŞ dollarına çatıb.

    qara və əlvan metal Azərbaycan Türkiyə İxracatçılar Məclisi

    Son xəbərlər

    17:31

    Zakir Həsənov Pakistan tərəfinə başsağlığı verib

    Hərbi
    17:17

    Ayyüce Türkeş: TDT-nin Azərbaycandakı sammiti Türk dünyasının gələcəyi üçün dönüş nöqtəsi olacaq

    Region
    17:10

    Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 1 % artırıb

    Biznes
    17:09
    Foto

    Xocalıya yola salınan növbəti köç karvanı Daşbulaq kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    16:52

    KİV: Misir NATO nümunəsi üzrə ərəb qüvvələrinin yaradılması ideyasını yenidən gündəmə gətirib

    Digər ölkələr
    16:46

    "Bavariya" iki müdafiəçi ilə maraqlanır

    Futbol
    16:37

    Bakıda bir marşrutun fəaliyyəti bərpa edilib

    İnfrastruktur
    16:11

    Tramp Rusiyaya qarşı sanksiyaların tətbiqi şərtini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    16:00

    Türkiyə, İran və İraq liderləri Dohada fövqəladə sammitə qatılacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti