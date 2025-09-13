Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 1 % artırıb
Biznes
- 13 sentyabr, 2025
- 17:10
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan Türkiyədən 90,221 milyon ABŞ dolları dəyərində qara və əlvan metal idxal edib.
"Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 % çoxdur.
Təkcə avqust ayında Türkiyə Azərbaycana 11,18 milyon ABŞ dolları dəyərində qara və əlvan metal ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 15,9 % azdır.
8 ayda Türkiyənin qara və əlvan metal ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 6,1 % artaraq 8,736 milyard ABŞ dollarına, avqust ayında isə 2 % artaraq 1,1 milyard ABŞ dollarına çatıb.
