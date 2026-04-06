    Azərbaycan Paraqvaydan düyü tədarükünü bərpa edib

    • 06 aprel, 2026
    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan 7,3 milyon ABŞ dolları dəyərində 8 231 ton düyü idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 11 % azdır, kəmiyyət olaraq – 0,2 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Hindistandan 6,7 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 4 % az) 7 min 299 ton (+10 %), Qazaxıstandan 290 min ABŞ dolları dəyərində (-27 %) 495 ton (-8 %), Rusiyadan 193 min ABŞ dolları dəyərində 338 ton (bir il əvvəl tədarük olmayıb), Pakistandan 76,6 min ABŞ dolları dəyərində (-73 %) 73 ton (-81 %), Vyetnamdan 11,1 min ABŞ dolları dəyərində (-88 %) 252 ton (-85 %) düyü alıb.

    Azərbaycan 2 il 9 aylıq fasilənin ardından Paraqvaydan tədarükü (2,3 min ABŞ dolları dəyərində 4 ton) bərpa edib.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi Düyü idxalı Hindistan Qazaxıstan Rusiya Pakistan Vyetnam Paraqvay
    Azerbaijan imports 8,231 tons of rice in January

