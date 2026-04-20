İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan nar ixracını 19 % azaldıb

    • 20 aprel, 2026
    Azərbaycan nar ixracını 19 % azaldıb

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycan 3 min 886 ton nar ixrac edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu həcmdə narın dəyəri 3 milyon 392 min ABŞ dolları olub.

    Bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə həcm baxımından 908 ton (19 %), dəyər baxımından isə 726 min dollar (17,6 %) azdır.

    Hesabat dövründə nar ixracından əldə olunan gəlir Azərbaycanın ümumi ixrac gəlirlərində cüzi paya malik olub.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 9 milyard 407 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 21,9 % azdır.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 5 milyard 402 milyon ABŞ dolları ixracın, 4 milyard 5 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 15,4 % azalıb, idxal isə 29,3 % azalıb.

    Son nəticədə xarici ticarətdə 1 milyard 398 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 93,4 % çoxdur.

    Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) Azərbaycanın ixrac gəlirləri Nar ixracı Xarici ticarət dövriyyəsi
    Azerbaijan's pomegranate exports down 19% in 1Q2026

