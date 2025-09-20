Azərbaycan mebel və onun hissələrinin idxalına çəkdiyi xərci 1 % artırıb
Biznes
- 20 sentyabr, 2025
- 11:48
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan 99 milyon 691,1 min ABŞ dolları dəyərində mebel və onun hissələrini idxal edib.
"Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin 8 ayı ilə müqayisədə 1 milyon 36,9 min ABŞ dolları və ya 1,05 % çoxdur.
Hesabat dövründə mebel və onun ehtiyat hissələrinin idxalına çəkilən xərc Azərbaycanın ümumi idxal xərclərinin 0,7 %-ni təşkil edib.
Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 32 milyard 118 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 17 milyard 65 milyon ABŞ dolları ixracın, 15 milyard 53 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.
