Azərbaycan Lüksemburqdan makaron idxalını bərpa edib
- 08 aprel, 2026
- 13:10
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan 2,1 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 min 645 ton makaron məmulatları (kuskusdan başqa) idxal edib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 50 %, kəmiyyət olaraq – 34 % çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycan Türkiyədən 1 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 48 % çox) 1 min 192 ton (+50 %), Rusiyadan 848 min ABŞ dolları dəyərində (+97 %) 373 ton (+12 %), Ukraynadan 78 min ABŞ dolları dəyərində (-48 %) 34 ton (-51 %), Özbəkistandan 53 min ABŞ dolları dəyərində 22,4 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), Qazaxıstandan 23 min ABŞ dolları dəyərində 5,6 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb) məhsul alıb.
Azərbaycan 2 il 5 aylıq fasilənin ardından Lüksemburqdan (0,12 min ABŞ dolları dəyərində 0,02 ton) makaron tədarükünü bərpa edib.