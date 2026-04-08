İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Azərbaycan Lüksemburqdan makaron idxalını bərpa edib

    Biznes
    • 08 aprel, 2026
    • 13:10
    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan 2,1 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 min 645 ton makaron məmulatları (kuskusdan başqa) idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 50 %, kəmiyyət olaraq – 34 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Türkiyədən 1 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 48 % çox) 1 min 192 ton (+50 %), Rusiyadan 848 min ABŞ dolları dəyərində (+97 %) 373 ton (+12 %), Ukraynadan 78 min ABŞ dolları dəyərində (-48 %) 34 ton (-51 %), Özbəkistandan 53 min ABŞ dolları dəyərində 22,4 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), Qazaxıstandan 23 min ABŞ dolları dəyərində 5,6 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb) məhsul alıb.

    Azərbaycan 2 il 5 aylıq fasilənin ardından Lüksemburqdan (0,12 min ABŞ dolları dəyərində 0,02 ton) makaron tədarükünü bərpa edib.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi Makaron idxalı Türkiyə Rusiya Ukrayna Özbəkistan Qazaxıstan Lüksemburq

