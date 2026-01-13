İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Azərbaycan daha bir ölkəyə siqaret tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    • 13 yanvar, 2026
    • 15:15
    Azərbaycan daha bir ölkəyə siqaret tədarük etməyə başlayıb

    2025-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan 37,2 milyon ABŞ dolları dəyərində 2 milyard 379 milyon ədəd siqaret ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 34 %, kəmiyyət olaraq – 35 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Gürcüstana 33 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 41 % çox) 1 milyard 932 milyon ədəd (+30 %), Rusiyaya 2,6 milyon ABŞ dolları dəyərində (+5 dəfə) 252 milyon ədəd (+4,6 dəfə), Omana 412 min ABŞ dolları dəyərində (+1,5 %) 55 milyon ədəd (+1,3 %), Tacikistana 337 min ABŞ dolları dəyərində 33 milyon ədəd (1 il əvvəl tədarük olmayıb), Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 320 min ABŞ dolları dəyərində (+4 dəfə) 32 milyon ədəd (+3 dəfə) məhsul satıb.

    Ötən il son 14 ildə (qeyd: xarici ticarət üzrə açıq istifadədə olan rəsmi statistika 2011-ci ilə kimidir) ilk dəfə olaraq Özbəkistana tədarük (214,2 min ABŞ dolları dəyərində 27,6 ton) həyata keçirilib.

    Dövlət Statistika Komitəsi siqaret Gürcüstan Rusiya Özbəkistan

    Son xəbərlər

    16:00

    Hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

    İnfrastruktur
    15:59

    Bu il Ağdərənin Heyvalı kəndində daha 50 ev bərpa ediləcək

    Daxili siyasət
    15:58

    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulunu keçirib

    Daxili siyasət
    15:54

    Qazaxıstan Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu vasitəsilə neft yüklənməsini davam etdirir

    Energetika
    15:53

    Almaniya Kansleri: İranda hakimiyyət son günlərini yaşayır

    Digər ölkələr
    15:50

    Ali Rada Ukraynanın yeni müdafiə nazirini təsdiq edib

    Digər ölkələr
    15:49

    Budapeştdə Azərbaycanın TDT-yə sədrliyi çərçivəsində prioritetləri müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    15:48

    İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Aşağı Oratağ kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

    Daxili siyasət
    15:47

    Xabi Alonso "Real" azarkeşlərinə müraciət edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti