İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    "Araz" supermarketlər şəbəkəsi "Zəfər xatirələri" sənədli filmini təqdim edib

    Biznes
    • 24 noyabr, 2025
    • 10:24
    Araz supermarketlər şəbəkəsi Zəfər xatirələri sənədli filmini təqdim edib

    8 Noyabr – Zəfər Gününün 5-ci ildönümü münasibətilə "Araz" supermarketlər şəbəkəsinin hazırladığı "Zəfər xatirələri" sənədli filminin təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə "Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu"nun təsisçisi və Baş İcraçı direktoru Aydın Talıbov, "Araz" supermarketlər şəbəkəsinin İdarə Heyətinin sədri Rəşad İbrahimov, şirkətin rəhbər şəxsləri, şəhid ailələri, qazi əməkdaşlar və digər rəsmi qonaqlar iştirak ediblər.

    Sənədli film 44 günlük Vətən müharibəsində iştirak edərək şücaət göstərmiş "Araz" supermarketlər şəbəkəsinin qəhrəman əməkdaşlarının real döyüş xatirələrindən bəhs edir. Filmdə müharibə iştirakçıları Vətən uğrunda mübarizə yolundan, döyüş meydanında yaşadıqları unudulmaz anlardan və göstərdikləri fədakarlıqlardan danışıblar.

    Tədbirdə çıxış edən "Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu"nun təsisçisi və Baş İcraçı direktoru Aydın Talıbov müharibə iştirakçısı olan əməkdaşlara minnətdarlığını ifadə edib. O bildirib ki, Azərbaycanın tarixi Zəfəri Ali Baş Komandanın müdrik siyasəti, minlərlə igidin şücaəti, fədakarlığı və Vətən sevgisi hesabına qazanılıb: "Bu gün burada toplaşmağımızın məqsədi yalnız o günləri xatırlamaq deyil, həm də bu qələbəni bizə qazandıran qəhrəmanlarımızın xatirələrini əbədi yaşatmaqdır. "Araz" ailəsinin bir parçası olan əməkdaşlarımızın bu şərəfli tarixdə pay sahibi olması bizim üçün böyük qürurdur".

    Aydın Talıbov əlavə edib ki, "Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu" hər zaman şəhid ailələrinin və müharibə iştirakçılarının qayğı ilə əhatə olunması, qəhrəmanlıq tariximizin yaşadılması istiqamətində layihələr həyata keçirməyə davam edəcək.

    Tədbirdə həmçinin "Araz"ın şəhid əməkdaşlarının ailə üzvləri çıxış edərək qəhrəmanlarımızın həyat yolundan bəhs edib, onların xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində görülən işlərə görə təşəkkür ediblər.

    "Zəfər xatirələri" sənədli filminin hazırlanmasında məqsəd Vətən müharibəsində iştirak etmiş əməkdaşların qəhrəmanlığını geniş ictimaiyyətə çatdırmaq, onların göstərdiyi cəsarət və vətənpərvərliyi gələcək nəsillərə ötürməkdir.

    Araz “Veysəloğlu” şirkətlər qrupu Aydın Talıbov

    Son xəbərlər

    11:51

    "Turan Tovuz" Azərbaycan çempionatında yubiley qolunu vurub

    Futbol
    11:46

    Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti: Türk dünyası vahid olmalıdır

    Region
    11:46

    Premyer Liqanın XII turu "Sabah" üçün yubiley heç-heçəsi ilə əlamətdar olub

    Futbol
    11:46

    Türkiyə DİN rəsmisi: Zəngəzur dəhlizi bölgə və dünya iqtisadiyyatına mühüm töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    11:41

    Azərbaycan və Özbəkistan QHT-ləri üçün birgə qrant müsabiqəsi elan ediləcək

    Xarici siyasət
    11:39

    Azərbaycan tullantı sektorunda emissiyaları azaltmaq üçün geniş tədbirlər planı hazırlayır

    Sənaye
    11:37

    Oman Sultanlığı Azərbaycanda səfirlik açacaq

    Xarici siyasət
    11:35

    TİKA rəsmisi: TDT ölkələri QHT-lərinin təcrübə mübadiləsi əlaqələrini daha da möhkəmləndirəcək

    Daxili siyasət
    11:35
    Video

    Partlayış baş verən plazanın sahibi: Binaya yeraltı qaz sızıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti