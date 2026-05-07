AQP aprel ayı üzrə daşınmaz əmlak indekslərini açıqlayıb
- 07 may, 2026
- 14:46
Azərbaycan Qiymətləndiricilər Palatası (AQP) bu ilin aprel ayı üzrə daşınmaz əmlak indekslərini açıqlayıb.
Palatadan "Report"a bildirilib ki, bu ilin aprel ayında paytaxtın daşınmaz əmlak bazarının indeksi 101,8 səviyyəsinə yüksəlib və bu, 2025-ci ilin dekabr ayı ilə müqayisədə 1,8 % artım qeydə alınıb. Müşahidə olunan dinamika bazarın sürətli qiymət artımı mərhələsindən çıxaraq daha sabit, selektiv və fundamental göstəricilərə əsaslanan balanslı inkişaf fazasına keçdiyini təsdiqləyir.
İndeksin strukturunda ən yüksək çəkiyə malik olan yeni tikili mənzil seqmenti 38 %-lik payla bazarın əsas hərəkətverici komponenti olaraq qalır. Bu seqmentdə 102,6 indeks səviyyəsi qeydə alınaraq 2,6 % artım baş verib. Bu artım əsasən şəhərin mərkəzi və premium zonalarında, xüsusilə Nərimanov, Nəsimi, Yasamal və Ağ Şəhər ərazilərində yüksək tələb və məhdud təklif fonunda formalaşıb. Bununla yanaşı, kütləvi yaşayış layihələrində artım tempinin zəifləməsi bazarın daha rasional qiymət davranışına keçid etdiyini göstərir.
Köhnə tikili mənzil seqmenti 27 %-lik çəkisi ilə bazarda ikinci ən böyük komponent olaraq qalır. Burada 101,6 indeks səviyyəsi ilə 1,6 % artım müşahidə olunub. Bu seqmentdə qiymət dinamikası nisbətən zəif olmaqla bəzi alt bazarlarda lokal korreksiya elementləri də qeydə alınıb. Bununla belə orta və median qiymət göstəricilərinin yaxınlığı bazarın struktur baxımından hələ də stabil olduğunu təsdiq edir.
Həyət evləri seqmenti 16 %-lik çəki ilə ümumi indeksin formalaşmasında mühüm rol oynayır və burada 102,5 indeks göstəricisi ilə 2,5 % artıb. Bu seqmentdə qiymətlərin əsas formalaşdırıcı amili torpaq komponenti olaraq qalır və xüsusilə yüksək tələbatlı şəhər zonalarında torpaq dəyərinin sabit yüksək səviyyəsi ümumi artımı dəstəkləyir.
Torpaq bazarı 10 %-lik çəkiyə malik olmaqla 102,6 indeks səviyyəsinə yüksəlib və 2,6 % artıb. Bu artım əsasən development potensialı yüksək olan ərazilərə, xüsusilə Nərimanov, Xətai, Səbail və Nizami rayonlarında yerləşən sahələrə artan tələbatla izah olunur. Şəhərsalma layihələrinin aktivliyi bu seqmentdə qiymətlərin dayanıqlığını gücləndirən əsas faktor kimi çıxış edir.
Kommersiya daşınmaz əmlak bazarı 8 %-lik çəki ilə ümumi indeksə daxil olmaqla 100 səviyyəsində sabit qalaraq 0 % dəyişiklik nümayiş etdirib. Bu seqmentdə qiymət davranışları obyektlərin tipologiyasına görə ciddi fərqlilik göstərir. Premium kiçik sahəli obyektlərdə yüksək qiymət səviyyəsi qorunub saxlanıldığı halda, iri sahəli və anbar tipli obyektlərdə daha aşağı və sabit qiymət diapazonu müşahidə olunur. Bu struktur fərqlər bazarın ümumi sabitlik göstəricisini formalaşdıran əsas amillərdən biridir.
Qaraj bazarı 1 %-lik kiçik çəkiyə malik olmasına baxmayaraq ümumi indeksə təsir göstərən seqmentlərdən biridir və burada 97,6 indeks səviyyəsi ilə 2,4 % azalma qeydə alınıb. Bu azalma əsasən aşağı likvidlik, məhdud tələb və funksional istifadə strukturunun daralması ilə əlaqədardır.
Ümumilikdə, AQP indeksinin komponentləri üzrə çəkili dinamika göstərir ki, bazarın artım tempi artıq genişmiqyaslı və sinxron deyil, daha çox seçici və seqmentləşmiş xarakter daşıyır. Yeni tikili və torpaq seqmentləri bazarın əsas artım lokomotivləri olaraq qalarkən, köhnə tikili və kommersiya seqmentləri daha stabil, qaraj bazarı isə zəif eniş trendi ilə fərqlənir.
Nəticə etibarilə, aprel göstəriciləri Bakı daşınmaz əmlak bazarının artıq daha yetkin mərhələyə keçdiyini, qiymət formalaşmasının daha çox fundamental amillər və seqmentlərarası balans əsasında müəyyənləşdiyini göstərir. AQP metodologiyası isə bu struktur dəyişiklikləri yüksək dəqiqliklə əks etdirən analitik çərçivə kimi bazarın real davranış modelini təqdim edir.
Xatırladaq ki, Azərbaycan Qiymətləndiricilər Palatası (AQP) dövrü olaraq daşınmaz əmlak, nəqliyyat və tikinti indekslərini təsdim edilir və bu informasiyalar təfsilatlı olaraq Palataya məxsus aqp.gov.az portalında yerləşdirilir.