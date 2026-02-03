İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    "AdGo": Reklamın yeni, sürətli və rəqəmsal ünvanı

    Biznes
    • 03 fevral, 2026
    • 10:20
    AdGo: Reklamın yeni, sürətli və rəqəmsal ünvanı

    Açıq hava məkanları və nəqliyyat reklamları bu gün yalnız imic yaratmaq üçün istifadə olunmur, həm də analitika və ölçülə bilən nəticələr təqdim edən kommunikasiya alətinə çevrilib. Şəhər həyatının dinamikası və texnologiyanın inkişafı bu transformasiyanı sürətləndirir. Bu tələblərə cavab olaraq, "Advera" MMC-nin yaratdığı "AdGo" reklam platforması brendlər üçün innovativ və effektiv həllər təqdim edir.

    Reklamınız hərəkət olan yerdədir

    "AdGo" - Azərbaycan reklam bazarında geniş əhatə dairəsi ilə seçilən reklam platformasıdır. Platforma insanların gündəlik hərəkət marşrutlarını analiz edərək, reklam mesajlarının ən doğru zamanda və ən uyğun məkanda çatdırılmasını təmin edir. "AdGo"nun təqdim etdiyi reklam məkanları şəhərin ən strateji nöqtələrini əhatə edir:

    · Metro və dəmir yolları: Sərnişin axınının ən sıx olduğu yeraltı və yerüstü nəqliyyat şəbəkələrində vizual təmas imkanları

    · Avtobuslar və dayanacaqlar: Şəhərin bütün istiqamətlərini əhatə edən, piyada və sürücülərin diqqətini cəlb edən dinamik reklam daşıyıcıları

    · Hava limanı və avtovağzallar: Ölkədaxili və xarici səfərlərə çıxan, alıcılıq qabiliyyəti yüksək olan auditoriyaya çıxış

    · Parkinq sahələri: Sürücülərlə birbaşa təmas yaradan xüsusi reklam zonaları

    · Taksilər: Reklamınız şəhəri gəzir! Gündəlik hərəkət qrafiki ilə minlərlə məntəqəni əhatə edən effektiv tanıtım vasitəsi

    Daha geniş auditoriya, daha yüksək nəticə

    Açıq hava və nəqliyyat reklamları gündəlik hərəkətin ayrılmaz hissəsidir. "AdGo"nun geniş formatlı reklam daşıyıcıları isə brendiniz üçün davamlı görünənlik yaradır. Metro stansiyasında qatar gözləyən sərnişin də, tıxacda qalan sürücü də sizin mesajınızla təmasda olur.

    Niyə məhz "AdGo"?

    Platforma sadəcə reklam sahəsi satmır, həm də brendin mövqelənməsi üçün düzgün məkan seçiminə dəstək olur. Geniş infrastruktur və çevik yanaşma sayəsində platforma istənilən miqyaslı reklam kampaniyasının effektiv və uğurlu icrasını təmin edir.

    Brendinizin səsini şəhərin səs-küyü içində itirməyin. "AdGo" ilə hədəf kütlənizin olduğu hər yerdə olun!

    Daha ətraflı məlumat üçün: adgo.az

    AdGo
    Foto
    AdGo: Новый, быстрый и цифровой адрес рекламы

    Son xəbərlər

    11:46

    DYP hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    11:45

    Rusiya Xarkov vilayətinə zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    11:43

    Dövlət Xidməti: BANM-ın yeni laboratoriyasında təhlükəsizlik testləri aparılacaq

    İKT
    11:41

    Yanvarda Gürcüstanda 5 %-ə yaxın illik inflyasiya qeydə alınıb

    Maliyyə
    11:38

    "Şamaxı"nın sabiq futbolçusu I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    11:38

    Nazirlik rəsmisi: Azərbaycan Gənclərinin XI Forumunda 400-ə yaxın şəxs aktiv iştirak edir

    Daxili siyasət
    11:33
    Foto

    Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası və AHİİTA arasında Memorandum imzalanıb

    Fərdi
    11:28

    UN-Habitat rəsmisi: Dünyada gənclərin 70 %-dən çoxu yaşadıqları şəhərlərdə mənzilə sahib ola bilmirlər

    Xarici siyasət
    11:22

    "Roma"nın futbolçusu İspaniya klubuna icarəyə verilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti