İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    ABİF: Almaniyanın şirkətləri ilə birgə icra olunan layihələri dəstəkləyirik

    Biznes
    • 27 oktyabr, 2026
    • 10:11
    ABİF: Almaniyanın şirkətləri ilə birgə icra olunan layihələri dəstəkləyirik

    İqtisadiyyat Nazirliyinə məxsus "Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu" ASC (ABİF) Almaniya şirkətlərinin avadanlıqlarından istifadə etməklə icra olunan layihələri dəstəkləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABİF-nin İnvestisiya şöbəsinin müdiri Mikayıl Əliyev Bakıda keçirilən Alman-Azərbaycan biznes konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Almaniya şirkətləri ilə əməkdaşlıq Fondun maliyyələşdirdiyi layihələri də əhatə edir: "Məsələn, arpa maltının emalı, sərinləşdirici içkilərin istehsalı və BOPP plyonkasının istehsalı üzrə bir neçə layihəmiz var. Bu layihələr çərçivəsində avadanlıqları Almaniya şirkətləri təmin edir".

    O xatırladıb ki, ABİF biznes subyektlərini müxtəlif maliyyələşdirmə mexanizmləri ilə dəstəkləyən dövlət qurumudur: "Bu mexanizmlərə səhmdar investisiyaları, güzəştli kreditlər, dövlət subsidiyaları və faiz subsidiyaları daxildir. Hazırda Fondun idarəetməsində olan aktivlərin dəyəri təxminən 950 milyon manat təşkil edir. Fəaliyyətimizin əsas diqqət mərkəzində üç məqsəd dayanır. Birincisi, iqtisadi artımı və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsini dəstəkləmək, ikincisi, Azərbaycana birbaşa xarici investisiyaların cəlb edilməsinə töhfə vermək və üçüncü məqsəd isə idxaldan asılılığı azaldan və rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsalını təşviq edən layihələrə sərmayə qoymaqdır".

    Mikayıl Əliyev Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX) Almaniya
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    10:28
    İlham Əliyev: Azərbaycan sabitlik adasıdır
    Daxili siyasət
    10:27
    XİN Sent-Vinsent və Qrenadin xalqını və hökumətini Milli Günü münasibətilə təbrik edib
    Xarici siyasət
    10:25
    Tolqa Çeltekligil: "Azərbaycan idxal məhsullarını yerli istehsalla əvəz edə bilər"
    Biznes
    10:23
    Prezident: İkinci Qarabağ müharibəsi və antiterror tədbirləri ilə Azərbaycan işğala son qoydu
    Xarici siyasət
    10:20
    İlham Əliyev: Müharibəni başlamaq asandır, amma bitirmək çətindir
    Daxili siyasət
    10:20
    Azərbaycanın 5 cüdoçusu Asiya Kubokunda iştirak edəcək
    Fərdi
    10:20
    Foto
    Bakıda yeni park salınır
    Daxili siyasət
    10:17
    Bakıda ilk dəfə beynəlxalq etik haker konfransı keçirilir
    İKT
    10:17
    Bakıda 95 küçə və prospektdə təmir başa çatıb
    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti