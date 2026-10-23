İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Zahid Oruc: "Ucqar kəndlərdə yeni emal müəssisələri vergilərdən azad edilməlidir"

    ASK
    • 23 oktyabr, 2026
    • 13:16
    Zahid Oruc: Ucqar kəndlərdə yeni emal müəssisələri vergilərdən azad edilməlidir
    Zahid Oruc

    Ucqar kəndlərdə yeni emal müəssisələri üçün sıfır vergi rejimi tətbiq edilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, belə bir təkliflə deputat Zahid Oruc parlamentin bu gün keçirilən plenar iclasında çıxış edib.

    Onun sözlərinə görə, mövcud qanunvericiliyə əsasən, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları torpaq vergisi istisna olmaqla, bir sıra əsas vergilərdən azaddırlar: "Bununla yanaşı, ucqar dağlıq və iqtisadi cəhətdən zəif inkişaf etmiş kəndlərdə yerli xammaldan istifadə edən yeni kiçik emal müəssisələri üçün konkret məşğulluq və investisiya öhdəlikləri şərti ilə sıfır vergi rejiminin tətbiqi faydalı olardı. Qanun kəndə qayıdışı təşviq etməlidir. Ölkəmizdə 4 244 kənd var. Lakin bölgələrdə əhalinin azalması məktəblərdə şagird və müəllim sayının aşağı düşməsinə, tibb məntəqələrinin saxlanılması zərurətinin azalmasına səbəb olur. Poçt və bank xidmətlərinin göstərilməsinin isə qeyri-rentabelli olduğu bildirilir".

    Z. Oruc bildirib ki, bu gün kənd təsərrüfatında əsas problemlərdən biri kiçik torpaq sahələrində mexanikləşdirmə xərclərinin artması, irriqasiya sistemlərinin qurulmasının çətinliyi, fermerlərin suvarma suyuna çıxış imkanlarının məhdudluğu, texnika və aqronom xidmətlərindən səmərəli istifadə edə bilməməsidir: "Fermerlər məhsullarını müstəqil şəkildə bazara çıxarmaqda çətinlik çəkir, böyük ticarət şəbəkələri isə çox vaxt bazarın şərtlərini diktə edir. Təklif edirik ki, subsidiyaların və dövlət dəstəyi mexanizmlərinin səmərəliliyi yalnız ayrılan vəsaitin həcmi ilə deyil, hektardan əldə olunan məhsuldarlıq, təsərrüfatın gəliri, yaradılan iş yerlərinin sayı, su sərfiyyatı və idxaldan asılılığın azaldılması kimi göstəricilər əsasında da qiymətləndirilsin".

    O qeyd edib ki, dövlət xidmətlərinin əlçatan olmaması kəndlərin inzibati vahid kimi tədricən sıradan çıxmasına gətirib çıxara bilər: "Bunun nəticəsində daxili miqrasiya güclənir, paytaxtda əmək və mənzil bazarına tələbat artır".

    Zahid Oruc Milli Məclis Ucqar ərazilər
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    14:36
    Foto
    Azər Məmmədov Ağcabədidə vətəndaş qəbulu keçirib
    Energetika
    14:35
    Asxat Xasenov: "KMQ 2026-cı ildə BTC ilə 1,7 milyon ton neft ixrac etməyi planlaşdırır"
    Energetika
    14:33
    Foto
    İlham Əliyev Fərhad Xəlilova "İstiqlal" ordenini təqdim edib - Yenilənib
    Mədəniyyət siyasəti
    14:31
    Futbol üzrə Asiya Kuboku cüt illərdə təşkil olunacaq
    Futbol
    14:31
    OPEC Fondu Türkiyədə Orta Dəhlizin dəmir yolu infrastrukturuna 250 milyon dollar ayırıb
    İnfrastruktur
    14:29
    Qara dənizdə Azərbaycan vətəndaşlarının olduğu gəmi PUA zərbəsindən sonra batıb
    Digər ölkələr
    14:26
    Foto
    Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan arasında sosial müdafiə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Sosial müdafiə
    14:22
    Dmitro Şlapaçenko: BMT Qarabağ regionunda öz fəaliyyətini inkişaf etdirmək niyyətindədir
    Xarici siyasət
    14:22
    Foto
    Azərbaycan və Özbəkistan maliyyə sektorunda qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi aparıb
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti