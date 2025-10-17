İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    Qusarda Aqrar Biznes Festivalı və toxum sərgi-satış yarmarkası keçirilib

    ASK
    • 17 oktyabr, 2025
    • 16:57
    Qusarda Aqrar Biznes Festivalı və toxum sərgi-satış yarmarkası keçirilib

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar İnnovasiya Mərkəzi, Aqrar Xidmətlər Agentliyi və Qusar Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Qusarda Aqrar Biznes Festivalı və toxum sərgi-satış yarmarkası keçirilib.

    "Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, festival çərçivəsində Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunu təmsil edən fermerlər, həmçinin toxum istehsalı və satışı ilə məşğul olan şirkətlər öz məhsullarını təqdim ediblər.

    Yarmarkada isə müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərinə aid yüksək məhsuldarlığı və iqlimə uyğunluğu ilə seçilən yeni toxum sortları nümayiş olunub.

    Yarmarkada qurulan xüsusi stenddə müxtəlif bölgələrin iqlim şəraitinə uyğun sertifikatlaşdırılmış toxum nümunələri nümayiş etdirilib. Mütəxəssislər fermerlərə "Xəzri", "Yubiley90", "Ləyaqətli 80", "Mətin", "Alekseiç", "Tigre", "Cesare", "Maurizio", "Gadio" yumşaq buğda və "Dəyanətli", "Sadiq", "Manava", "Finola" arpa sortlarının istifadəsini tövsiyə ediblər.

    Festival çərçivəsində bölgənin kənd təsərrüfatı ənənələrini özündə ehtiva edən məhsullar nümayiş olunub. Fermerlər tərəfindən yetişdirilən təzə və orqanik meyvə-tərəvəz məhsulları, süd və süd məhsulları ziyarətçilərə təqdim edilib. Tədbir həm yerli istehsalçılar üçün satış imkanları yaradıb, həm də regionun kənd həyatının zənginliyini əks etdirib.

    Festival zamanı 10-a yaxın bank və bank olmayan kredit təşkilatının iştirakı ilə kredit yarmarkası təşkil edilib. Yarmarkada bank və bank olmayan kredit təşkilatının mütəxəssisləri potensial müştərilərinə kredit əməkdaşlığı barədə məsləhət və tövsiyələr veriblər. Eyni zamanda fermerlər mövcud təsərrüfatlarına və planlarına uyğun olaraq götürə biləcəkləri kreditlərin maksimal həcmi barədə məlumatlandırılıblar.

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Qusar fermerlər

    Son xəbərlər

    18:04

    Bu ilin 9 ayında 152 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilib

    Daxili siyasət
    18:02

    IMF ilin sonuna qədər Ermənistan üçün yeni "Stand-by" proqramını təsdiqləyə bilər

    Maliyyə
    18:00
    Foto

    AQTA bal yarmarkasında yoxlama keçirib, uyğunsuzluqlar aşkarlanıb

    Daxili siyasət
    18:00

    Bu ilin 9 ayında qeydə alınmış cinayətlərin 92,4 faizi açılıb

    Daxili siyasət
    17:59

    "Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Layiqli mübarizə apararaq, sonda qələbə qazanan tərəf olduq"

    Komanda
    17:57
    Foto

    Vilayət Eyvazov DİN əməkdaşlarına müsbət nəticələrə görə arxayınçılığa yol verilməməsini tapşırıb

    Daxili siyasət
    17:57
    Foto

    Azərbaycanda ilk dəfə olaraq D-8 Həftəsi keçirilir

    Energetika
    17:51

    Ayxan Abbasov: "Şamaxı"nın toparlanmağa ehtiyacı var"

    Futbol
    17:46

    "Lənkəran"ın baş məşqçisi: "Məğlubiyyətə səbəb cərimə atışlarında uğursuz olmağımızdır"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti