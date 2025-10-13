Naxçıvanda səyyar aqronom xidmətinə start verilib
- 13 oktyabr, 2025
- 16:04
Naxçıvan Muxtar Respublikasında payızlıq taxıl əkinləri ilə əlaqədar fermerlərə səyyar aqronom xidmətinin göstərilməsinə başlanılıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, layihəni Naxçıvanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi həyata keçirir və proses mərhələli şəkildə muxtar respublikanın bütün rayonlarını əhatə edəcək.
Səyyar xidmət çərçivəsində peşəkar aqronomlar bölgələrdə fermerlərlə görüşlər keçirir, torpaq hazırlığı, toxum səpini, gübrələmə və suvarma məsələləri üzrə yerində məsləhətlər verir, eyni zamanda aqrotexniki qaydalara əməl olunmasına nəzarət edirlər.
Layihənin əsas məqsədi təsərrüfat risklərini minimuma endirmək, məhsuldarlığı artırmaq və fermerləri müasir aqrotexniki yanaşmalar barədə məlumatlandırmaqdır.
"Səyyar aqronomluq xidməti fermerlərin qapısına qədər gələn dəstək mexanizmidir. Bu təşəbbüs onların daha uğurlu nəticələr əldə etməsinə şərait yaradacaq", - deyə nazirliyin nümayəndəsi Bəybala Rüstəmov bildirib.
Fermerlər xidmətdən yararlanmaq üçün qurumla əlaqə saxlaya bilərlər.