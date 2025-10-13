İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Naxçıvanda səyyar aqronom xidmətinə start verilib

    ASK
    • 13 oktyabr, 2025
    • 16:04
    Naxçıvanda səyyar aqronom xidmətinə start verilib

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında payızlıq taxıl əkinləri ilə əlaqədar fermerlərə səyyar aqronom xidmətinin göstərilməsinə başlanılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, layihəni Naxçıvanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi həyata keçirir və proses mərhələli şəkildə muxtar respublikanın bütün rayonlarını əhatə edəcək.

    Səyyar xidmət çərçivəsində peşəkar aqronomlar bölgələrdə fermerlərlə görüşlər keçirir, torpaq hazırlığı, toxum səpini, gübrələmə və suvarma məsələləri üzrə yerində məsləhətlər verir, eyni zamanda aqrotexniki qaydalara əməl olunmasına nəzarət edirlər.

    Layihənin əsas məqsədi təsərrüfat risklərini minimuma endirmək, məhsuldarlığı artırmaq və fermerləri müasir aqrotexniki yanaşmalar barədə məlumatlandırmaqdır.

    "Səyyar aqronomluq xidməti fermerlərin qapısına qədər gələn dəstək mexanizmidir. Bu təşəbbüs onların daha uğurlu nəticələr əldə etməsinə şərait yaradacaq", - deyə nazirliyin nümayəndəsi Bəybala Rüstəmov bildirib.

    Fermerlər xidmətdən yararlanmaq üçün qurumla əlaqə saxlaya bilərlər.

    Naxçıvan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi aqronom xidməti

    Son xəbərlər

    16:14

    Xəzərin Xaçmaz sahillərində suiti cəsədləri tapılıb

    Digər
    16:12

    Azərbaycan sentyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 91 min barel geri qalıb

    Energetika
    16:11

    Azərbaycanın qadın FIFA referisi UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    16:11

    İlham Əliyev Misirdə bir sıra ölkələrin liderləri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    16:09

    ABŞ "Hizbullah"ın tərksilah edilməsi ilə bağlı Livanın səylərini dəstəkləyir

    Digər ölkələr
    16:08

    İdman könüllülərinin mükafatlandırma mərasimi keçirilib

    Fərdi
    16:04

    Naxçıvanda səyyar aqronom xidmətinə start verilib

    ASK
    16:02

    ABŞ Prezidenti: Ukraynadakı münaqişəni həll etmək elə də asan deyil

    Digər ölkələr
    16:01

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda geoloji qiymətləndirmə işləri həyata keçiriləcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti