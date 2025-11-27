Naxçıvanda meyvə və giləmeyvə istehsalı 7 %-ə yaxın artıb
- 27 noyabr, 2025
- 16:12
Bu ilin yanvar–oktyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvə və giləmeyvə istehsalı 32 min 100,2 ton olub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,9 % artım deməkdir.
Eyni dövrdə üzüm istehsalı da artıb və 7 min 628,5 ton təşkil edib. Bu da ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 17,5 % çoxdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin sektor müdiri Səməddin Əsgərov bildirib ki, Azərbaycan Aqrar Subsidiya Şurasının qərarına əsasən, 2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək muxtar respublikada salınacaq meyvə bağlarına indiyədək tətbiq olunmuş ən yüksək birdəfəlik subsidiya məbləğləri veriləcək. İlk dəfə intensiv meyvə bağları və giləmeyvə bağları da dövlət dəstəyi ala biləcək.
S. Əsgərov əlavə edib ki, subsidiyaların şərtləri sadələşdirilib, hündürlük meyarı artırılıb, ting tələbi isə azaldılıb. Bu, Naxçıvanda meyvəçilik və üzümçülük sahələrinin daha da inkişafı üçün şərait yaradır.