İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Məcnun Məmmədov Tərtərdə vətəndaşları qəbul edəcək

    ASK
    • 20 oktyabr, 2025
    • 15:46
    Məcnun Məmmədov Tərtərdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Oktyabrın 24-də, saat 09:00-da kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Tərtər Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində (DAİM) Tərtər, Şuşa, Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Füzuli və Xocavənd rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edəcək.

    "Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, qəbulda iştirak etmək istəyənlər DAİM-ə (077-299-11-59) müraciət edə bilərlər.

    Qəbula yazılmaq üçün, həmçinin nazirliyin Çağrı Mərkəzinə zəng etməklə (1652) qeydiyyatdan keçmək olar.

    Qəbula gələn vətəndaşlar şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədləri özləri ilə gətirməlidirlər.

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Məcnun Məmmədov

    Son xəbərlər

    16:20

    Sabah Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz kəsiləcək

    Energetika
    16:18

    Sibiqa: Ukrayna enerji resurslarının alternativ tədarükü yollarını inkişaf etdirməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    16:18

    "Barselona" Fransa klubunun futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    16:13

    Paşinyan Roma Papası ilə Azərbaycanla sülhü müzakirə edib

    Region
    16:08

    Güc strukturları Gümrü merini bələdiyyə binasından çıxarıb - YENİLƏNİB-3

    Region
    16:04

    Qala qəsəbəsində bir nəfər süni göldə batıb

    Hadisə
    16:01

    HƏMAS-ın nümayəndə heyəti Qahirədə Qəzzada atəşkəs üzrə vasitəçilərlə görüşəcək

    Digər ölkələr
    15:58

    "Bakcell" bu həftə 1 avtomobil, 7 "iPhone 17" hədiyyə edəcək!

    İKT
    15:55
    Foto

    Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə dan imtahanı keçirilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti