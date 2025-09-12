İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Məcnun Məmmədov Qusarda vətəndaşları qəbul edib

    ASK
    • 12 sentyabr, 2025
    • 16:03
    Məcnun Məmmədov Qusarda vətəndaşları qəbul edib

    Bu gün kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Qusar rayon icra hakimiyyətinin binasında Qusar, Quba, Xaçmaz, Siyəzən və Şabran rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib.

    "Report" bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qəbulda vətəndaşların müraciəti əsasən subsidiyaların verilməsi, torpaq sahəsinin ayrılması, texnika ilə təmin olunma, fitosanotar və laborator xidmətlər, baytarlıq xidmətləri ilə təmin olunma, təsərrüfatın qurulması və genişləndirilməsinə dəstək və digər məsələlərlə bağlı olub.

    Vətəndaşların müraciətlərinin bir qismi yerindəcə həllini tapıb, qaldırılan bəzi məsələlər isə araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb. Nazirliyin fəaliyyət dairəsinə aid olmayan müraciətlər müvafiq qurumlara çatdırılmaq üçün qeydiyyata alınıb. 

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Məcnun Məmmədov Qusar

    Son xəbərlər

    17:16

    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    17:13

    Amerikalı fəalın qətlində şübəli bilinən şəxs atasına hər şeyi danışıb

    Digər ölkələr
    17:08

    Azərbaycan millisinin toplanış üçün yekun heyəti açıqlanıb

    Futbol
    17:00

    Azərbaycan çempionatında V və VI turun proqramı açıqlanıb

    Futbol
    17:00

    Tramp: Rusiyaya qarşı səbrim tükənir

    Digər ölkələr
    16:59

    Rusiya səfiri Finlandiya XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    16:47

    "Sabah" – "Qarabağ" matçının keçiriləcəyi tarix bəlli olub

    Futbol
    16:44

    Azərbaycan klubu daha bir legioner basketbolçu ilə anlaşıb

    Komanda
    16:39

    Tramp: Çarli Kirkin qətlində şübhəli bilinən şəxs ehtimal ki, həbs olunub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti