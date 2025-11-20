İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Məcnun Məmmədov: "Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı ilk dəfə 1 milyard dolları keçib"

    ASK
    • 20 noyabr, 2025
    • 22:14
    Məcnun Məmmədov: Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı ilk dəfə 1 milyard dolları keçib

    Azərbaycan tarixində ilk dəfə həm kənd təsərrüfatı və həm kənd təsərrüfatında emal olunmuş məhsulların ixracı bu ilin 9 ayında 1 milyard ABŞ dollarını keçib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov "Baku TV"yə müsahibəsində deyib.

    Onun sözlərinə görə, yanvar-sentyabr aylarında tərəvəz ixracının həcmi 23 %, meyvə ixracı isə 37 % artıb: "Bu, çox böyük nəticədir. Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq həm kənd təsərrüfatı və həm kənd təsərrüfatında emal olunmuş məhsulların ixracı i‌lk 9 ayda 1 milyard ABŞ dollarını keçib. Ümid edirəm ki, bu tendensiya gələcəkdə də davam edəcək".

    Nazir vurğulayıb ki, Azərbaycanın ərzaqlıq yumurta ixracı xeyli artıb: "Əgər 2022-ci ildə 12 milyon ədəd ərzaqlıq yumurta ixrac olunmuşdusa, ötən il bu göstərici 7 dəfəyə qədər artaraq 84 milyondan çox olub".

    kənd təsərrüfatı Məcnun Məmmədov ixrac
