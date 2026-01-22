Deputat: "Kənd təsərrüfatına subsidiyaların verilməsi fermerlərə xeyir gətirmir"
ASK
- 22 yanvar, 2026
- 17:01
Azərbaycanda kənd təsərrüfatına subsidiyaların verilməsi fermerlərə heç bir xeyir gətirmir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin bu gün keçirilən iclasında deputat Cavanşir Paşazadə bildirib.
Onun sözlərinə görə, fermerlərin yetişdirdikləri məhsulları satmaq və gəlir əldə etmək imkanları yoxdur: "Bölgələrdə emal müəssisələri yox dərəcəsindədir. Son nəticədə mövcud olan azsaylı müəssisələr məhsulları istədikləri qiymətə qəbul edirlər. Nəticədə fermerlər böyük zərər çəkir. Subsidiya əvəzində aqrar sahədə perspektivi olan investisiya qoysaq, daha səmərəli olar. Onsuz da biz bu pulu xərcləyirik, ancaq necə xərcləyirik məsələsi var".
Son xəbərlər
17:52
Azərbaycanda akvakultura təsərrüfatlarına aid torpağın kateqoriyasını dəyişdirmək tələb olunmayacaqASK
17:52
Foto
AQTA keçən il 32 su istehsalı müəssisəsində yoxlama keçirib, nöqsanlar aşkarlanıbSağlamlıq
17:49
"Milan" "Real"da çıxış edən sabiq futbolçusunu yenidən heyətinə qatmaq istəyirFutbol
17:46
Tramp Zelenski ilə danışıqlar barədə: Hər kəs müharibənin bitməsini istəyirDigər ölkələr
17:42
Almaniya Rusiya səfirliyinin əməkdaşını ölkədən çıxarırDigər ölkələr
17:40
Foto
Bakıda NATO-nun Mobil Təlim Qrupunun kursu keçirilibHadisə
17:37
Gürcüstanın Azərbaycandan siqaret tədarükünə çəkdiyi xərc 41 % artıbBiznes
17:33
Gəncədə üç avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
17:33
Foto