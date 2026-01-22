İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Deputat: "Kənd təsərrüfatına subsidiyaların verilməsi fermerlərə xeyir gətirmir"

    ASK
    • 22 yanvar, 2026
    • 17:01
    Deputat: Kənd təsərrüfatına subsidiyaların verilməsi fermerlərə xeyir gətirmir

    Azərbaycanda kənd təsərrüfatına subsidiyaların verilməsi fermerlərə heç bir xeyir gətirmir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin bu gün keçirilən iclasında deputat Cavanşir Paşazadə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, fermerlərin yetişdirdikləri məhsulları satmaq və gəlir əldə etmək imkanları yoxdur: "Bölgələrdə emal müəssisələri yox dərəcəsindədir. Son nəticədə mövcud olan azsaylı müəssisələr məhsulları istədikləri qiymətə qəbul edirlər. Nəticədə fermerlər böyük zərər çəkir. Subsidiya əvəzində aqrar sahədə perspektivi olan investisiya qoysaq, daha səmərəli olar. Onsuz da biz bu pulu xərcləyirik, ancaq necə xərcləyirik məsələsi var".

    Milli Məclis Cavanşir Paşazadə subsidiya

    Son xəbərlər

    17:52

    Azərbaycanda akvakultura təsərrüfatlarına aid torpağın kateqoriyasını dəyişdirmək tələb olunmayacaq

    ASK
    17:52
    Foto

    AQTA keçən il 32 su istehsalı müəssisəsində yoxlama keçirib, nöqsanlar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    17:49

    "Milan" "Real"da çıxış edən sabiq futbolçusunu yenidən heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    17:46

    Tramp Zelenski ilə danışıqlar barədə: Hər kəs müharibənin bitməsini istəyir

    Digər ölkələr
    17:42

    Almaniya Rusiya səfirliyinin əməkdaşını ölkədən çıxarır

    Digər ölkələr
    17:40
    Foto

    Bakıda NATO-nun Mobil Təlim Qrupunun kursu keçirilib

    Hadisə
    17:37

    Gürcüstanın Azərbaycandan siqaret tədarükünə çəkdiyi xərc 41 % artıb

    Biznes
    17:33

    Gəncədə üç avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    17:33
    Foto

    Bakıda "Cüdo məktəblərdə" layihəsinə start verilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti