İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Cəlilabadda bağlarda üzüm yığımı yekunlaşıb, bu il məhsul az olub

    ASK
    • 15 oktyabr, 2025
    • 19:00
    Cəlilabadda bağlarda üzüm yığımı yekunlaşıb, bu il məhsul az olub

    Cəlilabad rayonunda üzüm bağlarında məhsul yığımı başa çatıb.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, bağlardan bu il 15 min 510 ton məhsul tədarük edilib.

    2024-cü ildə isə Cəlilabadın üzüm bağlarından 17 min ton məhsul toplanıb.

    Fermerlər məhsulun azalmasını bir neçə səbəblə əlaqələndirirlər.

    Onların sözlərinə görə, bu il havaların əlverişsiz keçməsi zərərvericilərin artmasına səbəb olub. Bu da üzümün məhsuldarlığını aşağı salıb. Fermerlər, həmçinin məhsulun satışında da çətinlik olduğunu qeyd edir. Buna görə də məcbur olaraq bağları ləğv edib, digər gəlir gətirən bitki növləri əkilir.

    Cəlilabad üzüm zərərvericilər

    Son xəbərlər

    20:05

    Lavrov: Rusiya ABŞ ilə məsələləri müzakirə etməyə hazırdır

    Region
    20:03

    Almaniya Ukraynaya 2 milyard dollardan çox əlavə yardım edəcək

    Digər ölkələr
    19:55

    Gürcüstanı maliyyə və iqtisadi cinayətlərdə təqsirli bilinən şəxslərin tərk etməsi qadağan ediləcək

    Region
    19:48

    Azərbaycan kikboksinqçiləri Dünya Kubokunda uğurla çıxış ediblər

    Fərdi
    19:47
    Foto

    Sahibə Qafarova Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci illik iclasının iştirakçıları ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    19:46

    Gürcüstanda bələdiyyə şuralarının ilk iclasları keçiriləcək

    Region
    19:40

    "Milan"ın və ABŞ yığmasının hücumçusu zədələnib

    Futbol
    19:39
    Foto

    Naxçıvanda sahibkarlıq subyektlərində yoxlamalarla bağlı təlim keçirilib

    Digər
    19:32

    İsrail daha bir neçə girovun meyitinin qaytarılmasını gözləyir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti