Cəlilabadda Aqrar Biznes Festivalı və toxum sərgi-satış yarmarkası keçirilib
- 21 oktyabr, 2025
- 12:42
Cəlilabad rayonunda Aqrar Biznes Festivalı və toxum sərgi-satış yarmarkası keçirilib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, festival Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar İnnovasiya Mərkəzi, Aqrar Xidmətlər Agentliyi, Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu və Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub.
Yarmarkanın məqsədi kənd təsərrüfatı istehsalçılarının sertifikatlı toxumlara əlçatanlığının artırılması, toxumçuluq sektorunun inkişafı və fermerlərin innovativ texnologiyalarla tanışlığıdır.
Tədbirdə çıxış edənlər bildiriblər ki, toxum sərgi-satış yarmarkasının Cəlilabad rayonunda təşkili bölgədə kənd təsərrüfatının inkişafına, fermerlərin yüksək reproduksiyalı keyfiyyətli toxum əldə etməsinə və məhsuldarlığın artmasına töhfə verəcək. Həmçinin dövlət tərəfindən fermerlərə göstərilən dəstəyin və yaradılan imkanların əhəmiyyəti vurğulanıb.