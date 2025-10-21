İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Cəlilabadda Aqrar Biznes Festivalı və toxum sərgi-satış yarmarkası keçirilib

    ASK
    • 21 oktyabr, 2025
    • 12:42
    Cəlilabadda Aqrar Biznes Festivalı və toxum sərgi-satış yarmarkası keçirilib

    Cəlilabad rayonunda Aqrar Biznes Festivalı və toxum sərgi-satış yarmarkası keçirilib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, festival Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar İnnovasiya Mərkəzi, Aqrar Xidmətlər Agentliyi, Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu və Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub.

    Yarmarkanın məqsədi kənd təsərrüfatı istehsalçılarının sertifikatlı toxumlara əlçatanlığının artırılması, toxumçuluq sektorunun inkişafı və fermerlərin innovativ texnologiyalarla tanışlığıdır.

    Tədbirdə çıxış edənlər bildiriblər ki, toxum sərgi-satış yarmarkasının Cəlilabad rayonunda təşkili bölgədə kənd təsərrüfatının inkişafına, fermerlərin yüksək reproduksiyalı keyfiyyətli toxum əldə etməsinə və məhsuldarlığın artmasına töhfə verəcək. Həmçinin dövlət tərəfindən fermerlərə göstərilən dəstəyin və yaradılan imkanların əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Cəlilabad Festival yarmarka aqrar sektor

    Son xəbərlər

    13:43

    AFFA U-13 Liqasında çıxış edən komanda yarışdan kənarlaşdırılıb

    Futbol
    13:43

    Ukraynada hərbi səfərbərliyin yeni dalğası elan olunub

    Digər ölkələr
    13:41

    Prezident İlham Əliyev: Zəngəzur dəhlizinin açılması 2028-ci ilin sonunadək baş verə bilər

    Xarici siyasət
    13:40

    Erməni sürücülərin Rusiya ərazisində qalma müddəti 180 günə qədər uzadıla bilər

    Region
    13:37

    "Şamaxı"nın futbolçusu 3 oyunluq cəzalanıb, klub 4500 manat cərimələnib

    Futbol
    13:37

    Azərbaycan Prezidenti: Bakı və Astananın aktiv qarşılıqlı fəaliyyəti ciddi geosiyasi əhəmiyyət daşıyır

    Xarici siyasət
    13:37

    Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:36

    AFFA İntizam Komitəsi "Neftçi"ni 9700 manat cərimələyib

    Futbol
    13:32

    İlham Əliyev: Azərbaycan Ermənistana yük tranziti ilə bağlı bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti