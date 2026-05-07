İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    BDU-nun rektoru: "Aqrar sığorta sahəsində gənc kadrların hazırlanması strateji əhəmiyyət kəsb edir"

    ASK
    • 07 may, 2026
    • 14:46
    BDU-nun rektoru: Aqrar sığorta sahəsində gənc kadrların hazırlanması strateji əhəmiyyət kəsb edir

    Azərbaycanda aqrar sığorta sahəsində gənc kadrların hazırlanması strateji əhəmiyyət kəsb edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) rektoru Elçin Babayev bu gün Bakıda keçirilən "Risklərə qarşı aqrar sığorta çətiri" adlı forumda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, aqrar sığorta yalnız maliyyə mexanizmi deyil, müxtəlif elm sahələrinin kəsişməsində dayanan geniş bir platformadır: "Aqrar sığorta yalnız sığorta işi deyil. Bu sahə iqtisadiyyat, hüquq, kənd təsərrüfatı, coğrafiya, hidrometeorologiya, ekologiya, informasiya texnologiyaları və data analitikasını birləşdirən geniş bir istiqamətdir. Gələcəyin mütəxəssisi həm fermerin ehtiyaclarını anlamalı, həm riskləri düzgün qiymətləndirməli, həm də müasir texnologiyalardan istifadə etməyi bacarmalıdır".

    Rektor qeyd edib ki, yüksək ixtisaslı kadr təminatı üçün müvafiq qurumlar arasında sıx əməkdaşlıq mühitinin formalaşdırılması zəruridir: "Bu baxımdan tələbələr üçün təcrübə proqramlarının, birgə tədqiqatların, təlimlərin və sahə araşdırmalarının təşkili mühüm əhəmiyyət daşıyır. Dövlət qurumları, universitetlər, fondlar, özəl sektor və beynəlxalq təşkilatlar arasında əməkdaşlıq genişləndikcə bu sahəyə daha hazırlıqlı, bilikli və çevik gənc mütəxəssislər gələcək".

    Bakı Dövlət Universiteti Elçin Babayev Aqrar sığorta Kadr hazırlığı

    Son xəbərlər

    15:36

    Səfir: Qlobal problemin müzakirə ediləcəyi WUF13 Ruanda üçün çox əhəmiyyətlidir

    Xarici siyasət
    15:36

    Zelenski Rusiyanın 2 min kilometr dərinliyindəki obyektlərə zərbələr endirildiyini bildirib

    Digər ölkələr
    15:34
    Foto

    "Invision Design Talks 2" Bakıda keçiriləcək: Dizaynın daxildən formalaşdırılması

    Sərgilər
    15:34

    Bakıda Azərbaycan və Gürcüstanın kibertəhlükəsizlik sahəsi üzrə hərbi mütəxəssislərinin işçi görüşü keçirilib

    Hərbi
    15:28

    Fuad Sadıqov: "Əlverişsiz hava şəraiti aqrar sektora 13 milyon manat ziyan vurub"

    ASK
    15:27

    İran ABŞ-dəki dünya çempionatında təhlükəsizlik məsələsini FIFA ilə müzakirə edəcək

    Futbol
    15:24
    Foto

    Bakı Dövlət Universiteti və Aqrar Sığorta Fondu Anlaşma Memorandumu imzalayıblar

    ASK
    15:14

    Gecikdirilmiş 292,3 min manat vəsaitin işçilərə ödənilməsi təmin olunub

    Sosial müdafiə
    15:13

    Türkiyədə 77 tələbə qidadan zəhərlənmə şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti