İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    "Azərpambığ"ın ixrac gəlirləri 33 %-dən çox azalıb

    ASK
    • 30 sentyabr, 2025
    • 14:02
    Azərpambığın ixrac gəlirləri 33 %-dən çox azalıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi" MMC 26 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın sentyabr sayında bildirilir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin 8 ayı ilə müqayisədə 12,9 milyon ABŞ dolları və ya 33,2 % azdır.

    Xatırladaq ki, 8 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,3 % artaraq 2,4 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    Xatırladaq ki, "Azərpambıq" 2018-ci ildə yaradılıb. Cəmiyyət pambıq istehsalı, tədarükü, emalı və emaldan alınan məhsulların (pambıq mahlıcı, texniki çiyid, pambıq yağı, köməkçi məhsullar, çiyid cecəsi və s.) satışı ilə məşğul olur. Cəmiyyətin tərkibində 6 pambıq emalı zavodu (Şirvan, Saatlı, Ağcabədi, Beyləqan, Bərdə, Biləsuvar), 7 pambıq istehsalı və tədarükü məntəqəsi (Sabirabad, İmişli, Salyan, Ağdam, Tərtər, Goranboy və Ucar), Biləsuvar rayonunda yerləşən Təcrübə-Sınaq Təsərrüfatı fəaliyyət göstərir. Şirvan Pambıq Emalı Zavodunda texniki çiyiddən yağ emal edən sex mövcuddur.

    “Azərpambıq” ASK Pambıq

    Son xəbərlər

    15:04
    Foto

    Rusiyanın bombaladığı Donetsk vilayətinin Konstatinovka şəhərindən - FOTOREPORTAJ

    Digər ölkələr
    15:04

    Kvaratsxeliya UEFA Çempionlar Liqasında növbəti oyunu buraxacaq

    Futbol
    15:01

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Hədəfimiz III MDB Oyunlarının qalibi olmaqdır"

    Komanda
    14:59

    Allahşükür Paşazadə ABŞ-yə səfərə yola düşür

    Din
    14:59

    Qətər və Misir Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını HƏMAS-a təqdim edib

    Digər ölkələr
    14:58

    "Azəralüminium"un ixrac gəlirləri 13 %-ə yaxın azalıb

    Sənaye
    14:55

    İtaliya Prezidenti Azərbaycana ikigünlük səfərə gəlir

    Xarici siyasət
    14:54
    Foto

    Əməkdar artist Cabir İmanovla vida mərasimi başa çatıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:53

    Xəstəxanaya yerləşdirilən Ramiz Quliyevin son durumu açıqlanıb

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti