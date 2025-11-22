İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    ASK
    • 22 noyabr, 2025
    • 10:45
    Azərbaycanda meyvə şirəsi istehsalı cüzi artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 3 milyon 519,5 min dekalitr meyvə şirəsi istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,4 % çoxdur.

    Bundan başqa, hesabat dövrünə Azərbaycanda 145 min 094,6 ton meyvə-tərəvəz konservləri istehsal edilib ki, bu, 1 il əvvələ nisbətən 2 % azdır.

    Noyabrın 1-nə ölkədə 441,2 min dekalitr meyvə şirəsi ehtiyatı, 26 min 069,7 ton isə meyvə-tərəvəz konservləri ehtiyatı yaranıb. Bu da, illik müqayisədə müvafiq olaraq 31,8 % və 2,8 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycanda 4 milyard 191,4 milyon manatlıq qida məhsulları istehsal edilib ki, bu da illik müqayisədə 9,5 % çoxdur.

