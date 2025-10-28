Azərbaycanda istifadəsinə icazə verilmiş yeni sort hibrid və cinslər Dövlət Reyestrinə daxil edilib
- 28 oktyabr, 2025
- 14:09
Azərbaycanda müxtəlif bitki və heyvan növləri üzrə ümumilikdə 411 ədəd seleksiya nailiyyətindən 376 seleksiya nailiyyətinin ölkə ərazisində istifadəsinə icazə verilib, 35 seleksiya nailiyyəti isə patent hüququ verilməklə qeydiyyata alınaraq "İstifadəsinə icazə verilmiş, həmçinin patentlə mühafizə olunan bitki sort və hibridlərinin Dövlət Reyestri"nə daxil edilib.
"Report" xəbər verir ki, sortlar Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin müvafiq əmri ilə sınaqdan keçirilib və nəticələri qənaətbəxş hesab edilib.
Bununla da, Dövlət Reyestrinin 2025-ci ilə olan vəziyyəti təqdim olunmuş və fermerlərin ölkə ərazisində yeni və daha məhsuldar bitki sortları və heyvan cinslərinin siyahısına əlçatanlığı təmin edilib.
