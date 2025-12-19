İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı

    Azərbaycanda bu il qanunsuz balıq ovuna qarşı görülən tədbirlər açıqlanıb

    ASK
    • 19 dekabr, 2025
    • 11:15
    Azərbaycanda bu il qanunsuz balıq ovuna qarşı görülən tədbirlər açıqlanıb

    Bu il yanvarın 1-dən mayın 23-nə qədər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naazirliyinin regional idarələrinin həyata keçirdiyi nəzarət tədbirləri zamanı ümumilikdə 69 akt tərtib edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzinin direktoru Ceyhun Əliyev Azərbaycanda balıqçılıq siyasəti, 2025-ci ildə balıqçılıq sahəsində görülən tədbirlər mövzusunda mətbuat konfrasında bildirib.

    "Ölkə ərazisi üzrə qanunsuz balıq ovu edən şəxslər barəsində 29 protokol tərtib edilib, "İnzibati tənbehvermə haqqında Qərar" qəbul edilib, 1 fakt üzrə təbiətə vurulmuş ziyanın məbləği cinayət tərkibi yaratdığı üçün aidiyyəti üzrə hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib", - deyə o qeyd edib.

    C.Əliyevin sözlərinə görə, bu il iyunun 1-dən dekabrın 16-na qədər isə Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzinin ekoloji cinayət törədənlərə qarşı həyata keçirilən nəzarət tədbirləri zamanı ümumilikdə ölkə ərazisi üzrə qanunsuz balıq ovu edən şəxslər barəsində 23 inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilərək müvafiq inzibati məsuliyyətə cəlb edilib.

    "Su Nəqliyyatından Polis İdarəsinin Mərkəzin əməkdaşlarının qanunsuz balıq ovunun qarşısının alınması məqsədilə keçirdiyi tədbirlər zamanı ümumilikdə 30 cinayət tərkibli hal yaranıb, 30 nəfər şəxs müvafiq məsuliyyətə cəlb olunub", - deyə o əlavə edib.

    Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzi Ceyhun Əliyev

    Son xəbərlər

    11:47

    Nazirlik rəsmisi: "Balıq bazarında idxal məhsulları üstünlük təşkil edir"

    ASK
    11:45

    Əli Əhmədov: Avroparlament təxribatlar, zorakı çevrilişlər yaratmağa yönəlmiş cəhdlər göstərir

    Milli Məclis
    11:43

    Azərbaycanda balıqçılığa xüsusi dövlət dəstəyi olacaq

    ASK
    11:38

    Deputat: Avropanın siyasi alver, saxta qətnamələr mərkəzinin ölkəmizə nəsə diktə etməyə haqqı yoxdur

    Milli Məclis
    11:33

    Xəzərdə itkin düşən balıqçılardan birinin meyiti tapılıb

    Hadisə
    11:30
    Foto

    Zabrat qəsəbəsində yunan-Roma güləşi zalı istifadəyə verilib

    Fərdi
    11:27

    MM üzvü: Avroparlamentdə keçirilən dinləmə təşəbbüskarı olduğumuz sülh prosesinə müdaxilə cəhdidir

    Milli Məclis
    11:27

    Azərbaycanda narkotik asılılığına görə üç mərkəzdə 721 xəstə müalicə alır

    Sağlamlıq
    11:27

    "Coursera" platformasını bitirmiş Azərbaycan vətəndaşlarının sayı açıqlanıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti