    ASK
    • 02 dekabr, 2025
    • 14:17
    Azərbaycanda Bal arısı cinslərinin və populyasiyalarının rayonlaşdırılması Qaydası dəyişib

    Nazirlər Kabineti 5 avqust 2009-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bal arısı cinslərinin və populyasiyalarının rayonlaşdırılması Qaydası"nda dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, yeni baı arısı cinslərinin və populyasiyalarının rayonlaşdırılması qaydası müəyyən edilib.

    Nazirlər Kabineti bal arısı

