Azərbaycanda "Bal arısı cinslərinin və populyasiyalarının rayonlaşdırılması Qaydası" dəyişib
ASK
- 02 dekabr, 2025
- 14:17
Nazirlər Kabineti 5 avqust 2009-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bal arısı cinslərinin və populyasiyalarının rayonlaşdırılması Qaydası"nda dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, yeni baı arısı cinslərinin və populyasiyalarının rayonlaşdırılması qaydası müəyyən edilib.
