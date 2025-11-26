Azərbaycan Təcrübəvi Dəniz Balıqartırma Zavodu təşkilati-hüquqi formasını dəyişir
ASK
- 26 noyabr, 2025
- 17:50
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzinin Azərbaycan Təcrübəvi Dəniz Balıqartırma Zavodu təşkilati-hüquqi formasını dəyişərək MMC-yə çevrildiyini elan edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.
Xatırladaq ki, Azərbaycan Təcrübəvi Dəniz Balıqartırma Zavodu 2004-cü ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Zavod uzun illər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərib, bu ilin sentyabr ayında Baş nazir Əli Əsədovun imzaladığı qərarla Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzinə verilib.
