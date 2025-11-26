İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Azərbaycan Təcrübəvi Dəniz Balıqartırma Zavodu təşkilati-hüquqi formasını dəyişir

    ASK
    • 26 noyabr, 2025
    • 17:50
    Azərbaycan Təcrübəvi Dəniz Balıqartırma Zavodu təşkilati-hüquqi formasını dəyişir

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzinin Azərbaycan Təcrübəvi Dəniz Balıqartırma Zavodu təşkilati-hüquqi formasını dəyişərək MMC-yə çevrildiyini elan edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan Təcrübəvi Dəniz Balıqartırma Zavodu 2004-cü ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Zavod uzun illər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərib, bu ilin sentyabr ayında Baş nazir Əli Əsədovun imzaladığı qərarla Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzinə verilib.

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti Azərbaycan Təcrübəvi Dəniz Balıqartırma Zavodu

