"Azəraqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi" auditor seçir
ASK
- 27 mart, 2026
- 13:58
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə məxsus "Azəraqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi" MMC 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 17,32 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini aprelin 15-nə qədər cəmiyyətin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 8-ci mkr, 3 123-cü məhəllə ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə aprelin 15-də, saat 16:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Xatırladaq ki, "Azəraqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi" 2018-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 5 min manatdır.
14:27
Roman Popov: İrana humanitar yardım Azərbaycan ərazisi ilə operativ şəkildə göndərilibDaxili siyasət
14:25
Güləşçi Sabir Cəfərova antidopinq qaydalarının pozulmasına görə 4 illik cəza verilibFərdi
14:11
Şahdağ və Qrıza qar yağır - FAKTİKİ HAVA-YENİLƏNİBEkologiya
14:02
Rusiya FHN İrana yardımın operativ surətdə çatdırılmasında Azərbaycanın rolunu qeyd edibDaxili siyasət
13:58
"Azəraqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi" auditor seçirASK
13:48
Azərbaycanda istehlak bazarı 5 %-ə yaxın böyüyübBiznes
13:42
Video
Bakıya sərnişin daşıyan avtomobil Masallıda qəzaya uğrayıb, ölən varHadisə
13:32
Küveyt limanı PUA və raket hücumuna məruz qalıbDigər ölkələr
13:31