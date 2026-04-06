    AAYDA: Selin ziyanlarının aradan qaldırılması istiqamətində işlər gücləndirilmiş rejimdə davam etdirilir

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) tərəfindən yaranmış sel sularının yollara və süni qurğulara vurduğu ziyanların aradan qaldırılması, yolun hərəkət hissəsinin palçıq, lil və qaya parçalarından təmizlənməsi istiqamətində işlər gücləndirilmiş rejimdə davam etdirilir.

    Bu barədə "Report"a AAYDA-dan bildirilib.

    Qeyd olunur ki, son günlər ölkə ərazisində müşahidə olunan intensiv yağıntılar nəticəsində bəzi avtomobil yollarında, eləcə də yol infrastrukturu elementlərində (körpülər, suötürücü qurğular və s.) müəyyən fəsadlar yaranıb.

    Fəsadların qeydə alındığı ərazilərə dərhal Agentliyin əməkdaşları və xüsusi texnikalar cəlb olunur, operativ qaydada təmizləmə və bərpa işləri həyata keçirilir. Eyni zamanda, hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görülür, zərurət yarandıqda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılır.

    Yollarda rahat və təhlükəsiz gediş-gəlişin təmin olunması üçün bütün zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər görülməkdədir.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi sürücülərdən, xüsusilə dağlıq və dağətəyi ərazilərdən keçən yollarda diqqətli olmalarını, hava şəraitini nəzərə almalarını və yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etmələrini xahiş edir.

    ГААДА усилило работы по устранению последствий паводков на дорогах

