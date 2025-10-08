Azəbaycan Avropa Kənd Təsərrüfatı Komissiyasının sessiyasında təmsil olunub
08 oktyabr, 2025
- 09:42
Azərbaycan Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə keçirilmiş Avropa Kənd Təsərrüfatı Komissiyasının (ECA) 44-cü sessiyasında təmsil olunub.
"Report" bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, tədbirə 48 ölkədən dövlət qurumlarının yüksək səviyyəli rəhbər şəxsləri, özəl sektor, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, aqrar sahədə çalışan mütəxəssislər və ekspertlər qatılıb. Azərbaycanı beynəlxalq tədbirdə nazirliyin Aparat rəhbəri Azad Cəfərlinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edib.
Azərbaycan rəsmisi "Kənd təsərrüfatının inkişafına yönələn strateji siyasət və yanaşmalar" mövzusunda təqdimat edib. O bildirib ki, ölkəmizdə təbii resurslardan səmərəli istifadə etməklə məhsuldarlığın artırılmasına xidmət edən dayanıqlı aqro-ərzaq sistemlərinin inkişaf etdirilməsi prioritet təşkil edir və bununla bağlı dövlət tərəfindən çoxşaxəli dəstək tədbirləri həyata keçirilir.
A.Cəfərli Azərbaycanda dayanıqlı və inklüziv aqro-ərzaq sistemləri yaradılması, aqrar sahədə suya və enerjiyə qənaət edən innovativ texnologiyaların tətbiqi, dəqiq əkinçiliyin inkişaf etdirilməsi, torpaqların konsolidasiyası, rəqəmsal transformasiya, "yaşıl kənd təsərrüfatı"na keçid, iqlim dəyişikliyinin təsirlərinin və istixana qazları emissiyasının azaldılması, iqlimə davamlı kənd təsərrüfatına investisiyalar, kənd yerlərinin inkişafı, aqrar sahədə qadın və gənclərin rolunun artırılması sahələrində görülən işləri diqqətə çatdırıb, bu sahədə dövlət dəstəyi tədbirləri barədə məlumat verib.
Tədbir çərçivəsində Azad Cəfərli BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə regional nümayəndəsi, Baş direktorun köməkçisi Viorel Gutu, eləcə də Türkiyə, Özbəkistan, Danimarka, Ukrayna, İtaliyanın kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət qurumlarının rəhbər şəxsləri ilə ikitərəfli görüşlər keçirib. Görüşlərdə Azərbaycanın COP29 tədbirini yüksək səviyyədə təşkil etdiyi, elektron hökumətin inkişafı və rəqəmsal hökumətə keçid sahəsində Azərbaycanın böyük uğurlar qazandığı vurğulanıb, ölkəmizin iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə işinə mühüm töhfələr verdiyi diqqətə çatdırılıb.
Aparat rəhbəri bildirib ki, son illərdə Azərbaycan iqlimə davamlı kənd təsərrüfatına investisiyaları əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. İşğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur "yaşıl zona" kimi inkişaf etdirilir. Bu ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafı bərpa olunan enerji, ağıllı suvarma texnologiyaları, müasir logistika infrastrukturu və s. əsasında aparılır. O, Azərbaycanda "ağıllı kənd" konsepsiyasının geniş tətbiq olunduğunu da diqqətə çatdıraraq Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində həyata keçirilən pilot layihənin bu baxımdan müasir kənd təsərrüfatı texnologiyaları, bərpa olunan enerji mənbələri, innovativ sosial xidmətlərin inteqrasiyasını nümayiş etdirdiyini qeyd edib.
Ölkəmizdə son illərdə iqlim əsaslı kənd təsərrüfatının prioritet kimi müəyyən edildiyini bildirən Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri ölkədə ekoloji kənd təsərrüfatının inkişafı, suya və enerjiyə qənaət edən texnologiyaların tətbiqi, torpağın mühafizəsi və təkmilləşdirilməsi, iqlim dəyişikliyinin təsirlərinin və istixana qazları emissiyasının azaldılması sahəsində görülən işləri də diqqətə çatdırıb, bu sahədə dövlət dəstəyi tədbirləri barədə məlumat verib. Qeyd edib ki, ölkədə üzvi əkinçiliyin, kimyəvi gübrə və pestisidlərdən istifadənin azaldılmasının təşviqi üçün xüsusi subsidiyalar və sertifikatlaşdırma sxemləri tətbiq edilir, müasir suvarma sistemlərindən istifadə edən fermerlərə dövlət dəstəyi göstərilir.