İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Ağcabədidə Aqrar Biznes Festivalı və Toxum sərgi-satış yarmarkası təşkil olunub

    ASK
    • 23 sentyabr, 2025
    • 14:01
    Ağcabədidə Aqrar Biznes Festivalı və Toxum sərgi-satış yarmarkası təşkil olunub

    Ağcabədi Rayon İcra Hakimiyyəti, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar İnnovasiya Mərkəzi, Aqrar Xidmətlər Agentliyi və "Azərbaycan Toxumçular Assosiasiyası" İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Ağcabədi rayonunda növbəti toxum sərgi-satış yarmarkası və Aqrar Biznes Festivalı təşkil olunub.

    "Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, tədbirin əsas məqsədi aqrar sahənin innovativ əsaslarla inkişafı, fermerlərlə tədarükçülərin əməkdaşlığına dəstək göstərmək, rayonlaşdırılmış sertifikatlı toxumlara fermerlərin əlçatanlığını təmin etmək, məhsuldarlığın artırılmasına dəstək vermək və bölgədə aqrar istehsalın davamlı inkişafını təşviq etməkdir.

    Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin direktoru Anar Cəfərov bildirib ki, il ərzində müxtəlif bölgələrdə təşkil olunan Aqrar Biznes Festivalları maarifləndirici xüsusiyyəti ilə yanaşı, həm də aqrar sahədə dövlət-özəl tərəfdaşlığının gözəl nümunəsi rolunu oynayır. O, sertifikatlı toxumlardan istifadənin əhəmiyyətini vurğulayaraq, fermerlərin yeni texnologiyalar və innovativ yanaşmalarla tanışlığı baxımından belə tədbirlərin önəmini qeyd edib.

    Yarmarkada Qarabağ, Mil-Muğan, Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən toxum istehsalçıları ilə yanaşı, müxtəlif dövlət qurumları və özəl şirkətlər də iştirak ediblər. Tədbir zamanı nazirliyin yaratdığı vahid stenddə respublikanın müxtəlif bölgələrinə uyğunlaşdırılmış və sertifikatlaşdırılmış toxum sortları nümayiş olunub.

    Yarmarka çərçivəsində fermerlərə əkin prosesində aqrotexniki qaydaların tətbiqi, torpaq-iqlim xüsusiyyətlərinə uyğun sortların seçimi və düzgün qulluq tədbirləri barədə də geniş məlumat verilib. Fermerlərə bölgənin torpaq və iqlim şəraitinə uyğun "Qırmızıgül-1", "Əsgəran", "Onur", "Alekseiç", "Lucilla", "Balaton", "Maurizio" yumşaq buğda sortları, həmçinin "Qarabağ-22", "Nuranə", "İosif" və "Finola" arpa sortlarının istifadəsi tövsiyə olunub. Bildirilib ki, bu sortlar məhsuldarlığın yüksəldilməsi ilə yanaşı, yerli şəraitə yüksək uyğunlaşma qabiliyyəti ilə də seçilir.

    Bu il 3 iqtisadi rayon üzrə 4 rayonda toxum sərgi-satış yarmarkası keçirilib.

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yarmarka Aqrar Biznes Festivalı Aqrar Xidmətlər Agentliyi

    Son xəbərlər

    14:40

    FHN: Xüsusi qayğıya ehtiyacı olanların yanğın təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı tədbirlər davam edəcək

    Hadisə
    14:38

    Florian Zenqstşmid: "Azərbaycanın sağlamlıq turizmi qlobal bazara inteqrasiya olunur"

    Turizm
    14:31

    Cəbrayılda Səyyar ASAN xidmət təşkil edilib

    Sosial müdafiə
    14:29

    Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinin oyun cədvəli açıqlanıb

    Futbol
    14:28

    Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    14:27
    Foto

    "OBA" "Sənin ideyan dəstəklənir" adı altında startap layihəsinə başlayır

    Biznes
    14:25

    Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: Qarabağ xarici investorlar üçün əlverişlidir

    Daxili siyasət
    14:24

    Rusiyalı voleybolçu Azərbaycan klubunda çıxış edəcək

    Komanda
    14:23

    İsrail Müdafiə Qüvvələri: Qəzza şəhərini 640 mindən çox insan tərk edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti